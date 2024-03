Sjabert grunnlag å sette renten på

Professor Steinar Holden og professor Ingvild Almås (til høyre) er to eksterne medlemmer av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Den ledes av sentralbanksjef Ida Wolden Bache. De to visesentralbanksjefene Øystein Børsum og Pål Longva er også med på bestemme styringsrenten.

Foto: Cornelius Poppe/NTB