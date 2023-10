Artikkelen fortsetter under annonsen

Renten på tiårige statslån har steget markant de siste tre månedene i alle de 23 rike landene som Bloomberg følger tett. Renten har gått aller mest opp for amerikanske statsobligasjoner.

Tiåringen, som den kalles, regnes som den kanskje viktigste renten i verden. Det er fordi den brukes som referanserente for langsiktige og sikre investeringer. Etter å ha steget med over ett prosentpoeng på tre måneder nådde den fem prosent for første gang siden 2007.