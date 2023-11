Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis det finnes et rom på Nasjonalbiblioteket der historiske uttalelser til pressen oppbevares, fortjener meldingen DN publiserte fra Sindre Finnes tirsdag en prominent plass.

For det første, mannen som har forårsaket en av landets større politiske skandaler med sin hang til å spekulere i aksjer spekulerer fortsatt!

For det andre, han ber nærmest om sympati for at han nå, siden hans ektefelle tross all motgangen sikter på en ny periode i landets øverste tillitsverv, endelig er villig til å legge sin «hobby» til side.