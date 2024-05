Keep the brain drain going long enough, there’ll be no one left to think, synger gründer Christer Dalsbøe i en klagesang om utflytterskatten. For gründere flest er det imidlertid ikke et problem at folk som Kjell Inge Røkke ikke lenger kan flytte fra Norge og la skatteregningen ligge igjen på bordet.

Foto: Per Thrana