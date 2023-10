Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang i historien har en gruppe på over 100 skatteforskere gått sammen om å kartlegge den globale statusen for skatteunndragelser. Den norske professoren ved NMBU, Annette Alstadsæter, er sammen med den franske prisbelønte økonomen Gabriel Zucman to av fire koordinatorer av rapporten.

«Global Tax Evasion Report 2024» forsøker å dokumentere hva som faktisk skjer med skatteunndragelser globalt sett. Konklusjonen er at det er mulig å redusere skattesnyteriet, hvis det er politisk vilje til det.