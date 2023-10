Artikkelen fortsetter under annonsen

LIVERPOOL: Bort med plagsomme reguleringer. Kutt i byråkratiet. Hold jerndisiplin over statens utgifter og for all del: Ikke dra til skatteskruen.

– Vi kan ikke skape økonomisk vekst ved å øke skattene, sa skyggefinansminister Rachel Reeves, da hun mandag talte til det britiske opposisjonspartiet Labours landsmøte i Liverpool.

Det var forslag og tanker mange har hørt før, men ikke fra den røde siden av den politiske midtstreken.