Mindre enn én prosent av all fentanyl på amerikanske gater kommer fra Canada. Men det får ikke hjelpe - for å slippe store tollmurer, har president Justin Trudeau gått med på å bruke 1,3 milliarder kanadiske dollar på å trappe opp grenseovervåkningen. Her skal ingen opioider eller ulovlige migranter slippe forbi.

Foto: Nicholas Kamm/AFP/NTB