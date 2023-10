Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag 23. oktober fortalte ti medlemmer av den tyske Forbundsdagen at de danner et nytt parti, oppkalt etter partilederen, Bundis Sahra Wagenknecht. Deres første møte med velgerne kommer under valget til Europaparlament i juni 2024.

Sahra Wagenknecth (54) har tidligere ledet fløypartiet Die Linke, som sprang ut av det gamle kommunistpartiet i Øst-Tyskland. Hun er karismatisk, gjenganger i tv-programmer og en av Tysklands mest populære politikere. Det nye partiet hennes kan få alt mellom 10 og 30 prosent oppslutning viser svært foreløpige meningsmålinger.