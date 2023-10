Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvis noen føler det blir mye død og elendighet gjennom tv-ruten, er det bare å stålsette seg. Det kan bli langt verre. Det er ved flere samtidige kriser at Vestens utfordrere kan tenke at tiden er inne for å sette inn støtet. «Firerbanden» Russland, Kina, Iran og Nord-Korea har alle stor interesse av at USA må spre innsats og ressurser.

Mens verden venter på Israels bebudede bakkeinvasjon på Gazastripen, sender USA stadig nye forsterkninger til Midtøsten.