– Det vil bli iverksatt undersøkelser fra kontrollkomiteens side. Det blir antagelig et møte i komiteen om dette kommende torsdag, sier Frølich i en pressemelding.

Han leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Frølich sier Høyre vil be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Ola Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Høyre vil også ha svar fra statsminister Jonas Gahr Støre, forteller han.

– Det er også naturlig å spørre om hvilke rutiner statsminister Støre har etablert når det gjelder kjøp og salg av aksjer. En viktig oppgave for en leder er å etablere en sunn kultur. For statsministerens del må en slik kultur handle om at statsrådene er seg bevisst ansvaret de har, for å ivareta tilliten til demokratiet og folkestyret. Dette ser ut til å ha sviktet på Støres vakt.