Felt for etikkbrudd – hadde ikke meglerkompetanse

Eiendomsmegler Marius Aasen er felt for brudd på etiske regler av Norges Eiendomsmeglerforbund, etter at han solgte eiendommer for 280 millioner kroner til en 26-åring. Finanstilsynet har også gjenåpnet undersøkelser av saken.