En mann i 50-årene er dømt for å ha «tilskyndet» noen til innsidehandel – det vil si gitt utenforstående, sensitiv informasjon de har brukt til å kjøpe aksjer.

Dette er tredje siktede som dømmes i samme sakskompleks. Alle tre har hatt høye stillinger i norsk næringsliv.

Den ferske dommen beskriver hvordan mannen, som tidligere var ansatt i Aker Horizons, delte informasjon om en nært forestående deal med de to andre i sakskomplekset.

Mannen, som ikke selv handlet på informasjonen, er dømt til fem måneder i fengsel, inklusive rabatt for tilståelsen. De to medsiktede som ble dømt i vår fikk henholdsvis 45 dager og seks måneders fengsel. Alle sakene har gått som såkalte tilståelsessaker.

Lekket på restaurant

Siktelsen mot mannen, gjengitt i dommen, beskriver hvordan han satt på restaurant i Oslo, og fortalte den nå dømte kvinnen om en nært forestående avtale «med iver og på en slik måte at det kom frem at det kunne være lurt av henne å kjøpe aksjer.»

Så, enten samme dag eller dagen etter, fortalte han det samme til en annen mann.

Aker Horizons er et investeringsselskap under Røkke-paraplyen, som satser på selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi av forskjellige slag.

Avtalen, som altså ble lekket til uvedkommende, var mellom det japanske, industrielle investeringsselskapet Matsui, og Horizons irske datterselskap Mainstream. Japanerne gikk inn med over fem milliarder kroner i en kapitalforhøyelse.

Horizonsaksjen bykset på nyheten, og hadde på det meste steget over 30 prosent.

Alarm etter telefon

Handelsdagen ble avsluttet med en pen oppgang, men innen da hadde mannen og kvinnen som allerede er dømt for innsidehandel, dumpet sine aksjer. De fikk henholdsvis 40.000 kroner og nærmere en halv million kroner i profitt.

Aktor ba om seks måneders fengsel for mannen som nå er dømt, men ikke selv handlet, inklusive rabatt. Forsvarer Frode Sulland mente på sin side fire måneder ville være passende. Dommeren endte midt i, med fem måneder.

Det var kvinnens hastverk med å kjøpe aksjer i telefon med en megler i Nordea Markets som ledet myndighetene til saken.