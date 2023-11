Artikkelen fortsetter under annonsen

Gründeren fra California anklages for å ha tatt flere milliarder dollar fra kunder og investorer i FTX. Pengene brukte han angivelig til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via hedgefondet Alameda Research. Fondet etablerte han i 2017, to år før han lanserte kryptobørsen FTX.

Rettssaken på Manhattan i New York startet 3. oktober. Tiltalen ble tatt ut etter at kryptobørsen FTX kollapset i november i fjor. Over 6,5 milliarder kroner av kundenes penger forsvant.

Les også: Kryptokollapsen

Bankman-Fried har ikke erkjent straffskyld.

Fem av de sju tiltalepunktene har en maksstraff på 20 års fengsel, mens to av tiltalepunktene har en maksimumsstraff på fem år hver. Straffutmålingen skjer 28. mars neste år, opplyser dommer Lewis Kaplan.

Seier for påtalemyndigheten

Rettssaken startet 3. oktober. Natt til fredag kjente den tolv medlemmer store juryen i en føderal domstol på Manhattan 31-åringen skyldig på alle sju tiltalepunktene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påtalemyndigheten anførte under rettssaken at Bankman-Fried stjal 8 milliarder dollar fra FTX-kundene, styrt av regelrett grådighet. Dommen falt like før ettårsmarkeringen for FTX-konkursen som rystet finansmarkedene og utslettet Bankman-Frieds anslåtte personlige formue på 26 milliarder dollar.

Juryens dom var klar etter litt over fire timer med overveielser. Bankman-Fried, som hadde erklært seg uskyldig på de to tiltalepunktene om svindel og de fem tiltalepunktene om sammensvergelse, sto oppreist og foldet hendene da dommen ble lest opp.

31-åringen er utdannet ved Massachusetts Institute of Technology. Foreldrene hans, Joseph Bankman og Barbara Fried, er begge jussprofessorer ved Stanford University.

Foreldrene satt på andre rad i rettssalen, der de holdt i hverandres hender. Bankman satt med hodet mellom hendene da dommen ble lest opp.

Dommen er en seier for det amerikanske justisdepartementet og Manhattans føderale påtaleleder Damian Williams, som har opprulling av korrupsjon i finansmarkedene som en av sine hovedprioriteringer.

– Kryptobransjen er kanskje ny, og aktører som Sam Bankman-Fried er kanskje nye. Men denne type svindel er like gammel som tiden selv, sa Williams til journalister utenfor rettsbygningen.

Ventes å anke

Bankman-Frieds forsvarere ventes å anke dommen. 31-åringens forsvarer Mark Cohen sier i en uttalelse at han er skuffet, men at han respekterer juryens beslutning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bankman-Fried står ved at han er uskyldig og han kommer til å kjempe hardt mot anklagene, sier Cohen.

Etter at dommer Kaplan forlot rettssalen, la Cohen armen rundt Bankman-Fried mens de to snakket sammen. 31-åringen satt med senket hode.

Da Bankman-Fried ble ført ut av rettssalen av vaktene, snudde han seg og så på foreldrene, som satt i salen, og nikket til dem. Fried så på sønnen sin og krysset armene over brystet sitt. Faren hans la armen rundt moren.

Påtalemyndigheten fremmet nye anklager mot Bankman-Fried tidligere i år, blant annet for angivelige utenlandske bestikkelser og banksvindel. Dermed ligger det an til enda en rettssak for 31-åringen.

Kryptokongens fall fra tronen

Bankman-Fried, kjent for sitt uryddige krøllete hår og for å bruke kortbukse og t-skjorte i stedet for dress, var kryptoverdenens yndling.

Bankman-Fried erklærte seg ikke skyldig: – Han har malt seg inn i et hjørne Grunnleggeren av kryptobørsen FTX erklærte seg ikke skyldig i et rettsmøte tirsdag. Sam Bankman-Fried er anklaget for svindel i milliardklassen. Han møtte i den føderale domstolen på Manhattan til et innledende rettsmøte. 02:16 Publisert: 04.01.23 — 08:18

Nå må han i stedet slutte seg til rekken av andre høyt profilerte personer som er dømt i store økokrimsaker i USA, som den tidligere forretningsmannen Bernie Madoff, som ble et symbol på grådighet og pyramidespill, virkelighetens «Wolf of Wall Street» Jordan Belfort, og Ivan Boesky, som ble dømt for innsidehandel i en sak som ble selve symbolet på jappetiden.

Juryen begynte overveielsene torsdag etter å ha lyttet til aktoratets innsigelser til forsvarets sluttprosedyre dagen i forveien.

Aktoratet argumenterte under rettssaken med at Bankman-Fried hadde sendt penger fra FTX til Alameda Research, til tross for at han i sosiale medier og i fjernsynsreklame hadde sagt at kryptobørsen prioriterte ivaretakelse av kundenes penger.

Alameda brukt pengene til å betale sine långivere og til å stille lån til rådighet for Bankman-Fried og andre ledere, som igjen brukte pengene på spekulative risikoinvesteringer og donasjoner på opptil 100 millioner dollar til amerikanske politiske kampanjer. Hensikten var ifølge påtalemyndigheten å fremme kryptovaluta-lovgivning i favør av Bankman-Fried.

Medarbeidere vitnet mot ham

Bankman-Fried sa under rettssakens siste dager at han hadde gjort feil i måten han styrte FTX på, ved at han ikke hadde etablert en ordning for risikohåndtering. Men han stjal ikke kundenes midler, sa han. Han sa at han trodde Alamedas lån fra FTX var tillat og at han først like før begge selskapene kollapset, innså hvor stor gjelden var blitt.

– Vi trodde at vi kunne være i stand til å bygge opp markedets beste produkt. Det viste seg i realiteten å bli det motsatte av det, sa han.

Påtalemyndigheten så annerledes på det. Bankman-Frieds motiv og grådighet gikk ut på å ta FTX-kundenes penger, «milliarder av dollar, for å gi seg selv penger, makt og innflytelse», sa aktor Danielle Sassoon til juryen torsdag.

– Han trodde at han ikke var omfattet av reglene. Han trodde at han kunne slippe unna med det, sa Sassoon.

Tidligere Alameda-sjef Caroline Ellison og de tidligere FTX-lederne Gary Wang og Nishad Singh, har vært aktoratets vitner i saken etter at de tre inngikk avtale om å innrømme skyld. De har sagt at Bankman-Fried ba dem begå kriminelle handlinger, blant annet ved å hjelpe Alameda med å tømme FTX for penger og ved å lyve overfor utlånere og investorer om selskapenes økonomi.

De tre er ennå ikke dømt i saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.