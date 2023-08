Artikkelen fortsetter under annonsen

Erik Egenæs (49) og Endre Tangenes (48) sto bak meglerhuset Nordic Securities, der Økokrim tok ut tiltale mot de to gründerne i februar 2021. Egenæs og Tangenes ble da tiltalt for grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsskikk.

Etter en rettsmaraton høsten samme år og den påfølgende vinteren, ble de to dømt til fengsel i tre år og ni måneder i september i fjor.

Forsvarerne svarte umiddelbart med å anke dommen, og den har de nå fått gjennomslag for. I sommer er anken blitt behandlet i Borgarting lagmannsrett, og nå er berammingen klar. Ankesaken kommer opp i Borgarting neste høst.

– Når vi først har havnet der vi er, er det bra saken skal opp til full behandling og at vi ser frem til en ny og riktig behandling, sier Tangenes til DN.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle sier Økokrim «tar anken til etterretning»:

– Vi mener det er uheldig at berammingen har tatt så lang tid. Det er en stor og kompleks sak, det krever mye ressurser og vitner husker dårligere, sier Stanghelle.

Fikk også 39,5 mill.

Mens de tiltaltes forsvarere de siste månedene har levert støtteskriv for anken, har påtalemyndigheten levert argumenter for at saken skulle bli silt.

– Vi har argumentert for at den ikke skulle slippe gjennom. Vi mener dommen var klar og godt gjennomarbeidet av tingretten.

Sentralt i sakskomplekset er meglerhuset Nordic Securities og dets morselskap The Nordic Group (TNG). Punktet som omhandler bedrageri dreier seg om salg av aksjer i TNG, som både Finanstilsynet og Økokrim fant sterkt kritikkverdig. På det meste hadde TNG over 200 aksjonærer. At omsetning av TNG-aksjer fant sted på meglerbordet i Nordic Securities, var ingen formildende omstendighet for påtalemyndigheten.

I Økokrims sluttprosedyre i februar i fjor ble det lagt ned en påstand om at samlet 43,5 millioner kroner skulle inndras hos Egenæs og Tangenes, og hvor de skulle stå for halvparten hver. Dette kunne benyttes til å betale eventuelle erstatningsbeløp. Da var det imidlertid 39 fornærmede i saken.

Da dommen kom i september ble Egenæs og Tangenes frifunnet i flere av tilfellene og straffeutmålingen ble konsentrert om 21 personer og et samlet erstatningsbeløp på 17,6 millioner kroner.

Opprinnelig var to meglere i Nordic Securities også tiltalt, men under rettssaken i Oslo tingrett erkjente de to meglerne straffskyld. Meglerne, som er i 30-årene, var tiltalt for grovt brudd på god forretningsskikk, som var et av de to punktene i Økokrims tiltale og et punkt som gjaldt for alle de fire tiltalte.

De to meglerne slapp unna med en fengselsstraff på 90 dager og en bot på 150.000 kroner, da dommen ble kjent i fjor høst.

Blir årelang kamp

Da Økokrim tok ut den første tiltalen i 2021, hadde det gått fire år fra Finanstilsynet anmeldte foretaket vinteren 2017. Etterforskningen hadde pågått i tre år, etter at den ble påstartet i begynnelsen av 2018.

Regningen for etterforskningen og den påfølgende rettssaken i 2021 og 2022 var i fjor sommer kommet opp i 30 millioner kroner, viste de foreløpig opplysningene fra Oslo tingrett og påtalemyndigheten.

Dette er saken Erik Egenæs (49) og Endre Tangenes (48) etablerte Nordic Securities i 2009, og senere konsernstrukturen hvor The Nordic Group (TNG) var morselskapet.

I Finanstilsynets rapport fra januar 2017 fikk selskapene kritikk for salg av svært høyt belånte finansprodukter, samt megling av aksjer i TNG. Økokrim tok tak i salget av TNG-aksjer, etter at Finanstilsynet skrev at verdsettelsen på minst 500 millioner kroner «ikke med rimelighet kan forsvares, og at en slik verdsettelse representerer en grov overvurdering av TNGs verdi», samt at «salg av TNG-aksjer utgjør et grovt misbruk av kundenes tillit. Det fremstår som at Foretaket har ivaretatt Gründernes og Nordic-konsernets interesser på bekostning av kundenes».

I februar i fjor tok Økokrim ut tiltale mot Egenæs og Tangenes for grovt bedrageri og grovt brudd på god forretningsskikk. På det siste tiltalepunktet var også to eksmeglere i Nordic Securities tiltalt.

I tiltalens første punkt plukket Økokrim ut 39 fornærmede blant TNGs drøyt 200 aksjonærer, som nær alle var kunder av Nordic Securities. De 39 fornærmede gikk samlet på et tap på 46,7 millioner kroner på TNG-aksjen.

Mens de to medtiltalte meglerne i desember erkjente straffskyld, har ikke Egenæs og Tangenes erkjent straffskyld på noen av punktene.

Gitt at Borgarting skal ta opp saken høsten 2024, og dommen trolig først foreligger rundt sommeren 2025, vil etterforskningen og det påfølgende rettsløpet ha fylt opp hverdagen til Egenæs og Tangenes i over syv år.

– Denne saken har allerede tatt syv år av mitt liv, fullstendig knust mitt omdømme og fratatt meg vanlige menneskerettigheter. Dette har vært uutholdelig, sier Egenæs til DN og legger til:

– Selv om jeg gjerne skulle blitt ferdig med saken før, er både faktum og jus komplisert og jeg ser derfor frem til å forklare min side av saken for lagmannsretten neste høst.

«Mistet borgerrettigheter»

Egenæs og Tangenes ble i Oslo tingrett forsvart av advokater fra Elden. I neste runde bytter Tangenes ut Elden Advokatfirma med Fend Advokatfirma.

– Saken har vært en stor belastning – vi snakker om forhold tilbake til 2015–2016 i tid. Og saken skal først behandles i slutten av 2024, som er snart ti år etter at hendelsene foregikk, kommenterer Tangenes og legger til:

– Å leve med dette har vært en stor utfordring – vi har jo ikke hatt alminnelige borgerrettigheter de siste årene av våre liv. Vi er svartelistet over alt, som hos bankene, og har måttet sette livet på hold. Det føles omtrent som om vi skulle drept noen.

Det var E24 som først omtalte at Egenæs' og Tangenes' ankesak skal opp i Borgarting lagmannsrett.

Hos Økokrim understreker Stanghelle at påtalemyndigheten er «klar til å starte når som helst»:

– Nå tar vi til etterretning at saken skal opp igjen. Vi synes det er beklagelig at det tar så lang tid, men det er krevende å få så store økonomiske straffesaker gjennom rettssystemet.