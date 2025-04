Økokrim: – Legger til grunn at Ødegård vil bli utlevert til Norge

Økokrim bekrefter at bedragerisiktede Egil Ødegård ble pågrepet i Marokko og legger til grunn at han vil bli utlevert dersom marokkanske myndigheter ser grunnlag for det. Hans advokat hevder imidlertid at Ødegård er løslatt.