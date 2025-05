Norges tidligere justisminister Grete Faremo hadde ingen planer om at FN-kontoret hun ledet skulle jobbe i kulissene. Hun jobbet aktivt for at organet skulle låne ut penger til lønnsomme prosjekter i utviklingsland. Her med hennes tidligere nestkommanderende, Vitaly Vanshelboim, som ble satt til å styre den nye satsingen og nå er sentral i FBI-etterforskningen.

Foto: Eugene Gologursky/Getty Images