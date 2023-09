Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske eiendomsselskapet SBB har solgt LHL-sykehuset på Gardermoen, og en tilknyttet utbyggingstomt SBB eier 65 prosent av, for totalt 2,8 milliarder norske kroner. Det er leietakeren, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som er kjøper.

Salgssummen er rundt ti prosent under bokførte verdier per andre kvartal, ifølge presesmeldingen fra SBB.

Flere eksperter har argumentert for at eiendomsselskapenes bokførte verdier jevnt over er for høye, og at det må komme større nedskrivninger fremover. Det kan føre til brudd på lånevilkår og utløse krav om tvangssalg eller påfyll av egenkapital.

SBB opplyser at salget vil gi et nettoproveny på 955 millioner kroner, som skal brukes til å styrke selskapets likviditet og finansielle posisjon.

Gjorde endringer

Drevet av massive gjeldsopptak ble SBB et stort selskap da rentene ble kuttet til null under pandemien. Selskapet var på et tidspunkt verdsatt til 100 milliarder, men har nå en børsverdi på bare fem milliarder.

I juni gikk gründeren Ilija Batljan, som var selskapets sterke mann, av som toppsjef. Han ble erstattet av Akelius-toppen Leiv Synnes, som skal redde det som reddes kan. I tirsdagens pressemelding sier Synnes at SBB gjerne inngår dialog med både deres private og offentlige leietagere, dersom de vil kjøpe eiendommer fra SBB.

Søndag kveld varslet Synnes og SBB at selskapet har styrket likviditeten med rundt åtte milliarder svenske kroner etter å ha solgt en liten flik av Educo, skole- og barnehageeiendomsselskapet det eier sammen med kanadiske Brookfield.

Avtalen innebærer at SBB selger 1,16 prosent av selskapet og dermed havner under en eierandel på 50 prosent, som gjør at Educo blir et tilknyttet selskap og ikke et datterselskap. Det åpner for at Educo kan få en bedre kredittrating enn SBB og dermed tilgang på billigere finansiering.

Som del av avtalen vil Educo betale tilbake deler av et selskapsinternt lån til SBB, som kort fortalt gjør at SBB mottar 7,8 milliarder kroner. Pengene fra transaksjonen skal brukes til å håndtere kortsiktige finansielle forpliktelser, ble det opplyst.

Ny konsernstruktur

I samme melding søndag varslet SBB at det hadde funnet en ny struktur der selskapet skal desentraliseres. Det gjøres ved å etablere heleide og delvis eide forretningsenheter. Konsernet vil deles inn i enhetene «education», «community» og «residential».

Fra og med tredjekvartalsrapporteringen vil SBB ta i bruk den nye selskapsstrukturen. Ifølge selskapet vil den desentraliserte strukturen gi bedre tilgang til bankfinansiering, muliggjøre egenkapitalinnhenting og gi bedre finansiell rapportering og transparens. Med det avsluttet SBB den strategiske gjennomgåelsen styret satte i gang i mai i år.

Til Dagens Industri sier toppsjef Leiv Synnes at de fremover skal jobbe aktivt med å finne strategiske partnere for boligdelen eller alternativt børsnotere boligmassen.