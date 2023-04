Artikkelen fortsetter under annonsen

Utsatte graviditeter bidrar til færre barn, og nå er gjennomsnittet 1,41 barn per kvinne. Aldri har fruktbarhetstallet vært lavere.

Tre generasjoner kvinner i Norge har lært å forebygge graviditeter. Så gode er vi blitt i prevensjonsbruk at antall fødsler blant de kvinnene som er mest fruktbare, de mellom 20 og 25 år, er gått ned fra 18 per 100 kvinner i 1970 til 2,2 per 100 kvinner i 2022. I 1970 var 40 prosent av alle fødslene i denne aldersgruppen. Unge mødre har biologisk tid til å kunne få flere barn.

Anne Eskild (Foto: Øystein H. Horgmo) Mer...

I de områdene i Norge hvor folketallet ikke har økt, blir nedgangen i antall fødsler mest synlig. I Finnmark er antall fødsler nesten halvert siden midt på 1990-tallet. I Hedmark og Møre og Romsdal er fallet på rundt 30 prosent. Selv i Oslo hvor folketallet har økt, blir det født 1000 færre barn enn for ti år siden.

Prevensjon har forebygget mange flere fødsler enn aborter. Det er relativt få aborter, og det blir stadig færre særlig blant de unge. Staten gir nå gratis eller sterkt subsidiert prevensjon til alle kvinner under 22 år. Kvinnehelseutvalget foreslår gratis prevensjon til alle kvinner under 25 år.

Er gratis prevensjon en statlig oppgave? Sier ikke staten da: vi ønsker at unge kvinner ikke får barn.

Det er også en stor nedgang i fødselsraten blant innvandrere. Mange innvandrere bor i Oslo, og fødselsraten i Oslo har gått ned med 25 prosent etter innføringen av gratis prevensjon til innvandrere for omtrent ti år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Omsorg for fødende er en investering

Det er ofte p-stav eller spiral som tilbys. Er det noen som vet hvordan det går med fruktbarheten og helsen til kvinner som har brukt p-stav fra de var 16 til de er 32 år?

Minst økonomisk støtte til unge mødre

Foreldrepengeordningen ligner alderspensjonen. Inntekten før fødselen avgjør hvor mye foreldrepenger du får. Unge kvinner tjener ikke like mye som eldre kvinner. Dermed har ikke unge kvinner samme rett til foreldrepenger som eldre kvinner.

Som 22 åring kan du få engangsstøtte på hundre tusen kroner når du får barn. Som 40-åring er du kanskje stortingsrepresentant eller ingeniør, og familien din får rundt en million kroner i løpet av foreldrepermisjonen.

Hvorfor skal staten ha en ordning som gir ulik lønn for likt reproduksjonsarbeid? En ordning som er på kollisjonskurs med biologien?

Ordningen medfører at kvinner får barn først når de har fast arbeid, en ordning som antagelig bidrar til at barn ikke blir født. En ordning hvor arbeidsgivere må skaffe tusenvis av vikarer for fedre og mødre hvert år.

Og den verdsetter barn ulikt og er kanskje i strid med menneskerettighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En støtteordning hvor de som tjener minst får minst, kan ses på som en måte å forebygge fødsler blant unge og andre kvinner som tjener lite penger. Historien er full av eksempler på statlig regulering av reproduksjon blant fattige.

Direkte økonomisk støtte til familier med barn kan bidra til å forebygge aborter, bidra til at flere barn blir født og å redusere barnefattigdom. Barnetrygd har vært og kan bli en slik ordning. Men til tross for økning av barnetrygden under Solberg-regjeringen, utgjør barnetrygden fremdeles en liten del av familienes utgifter til barna.

Kontantstøtten er også beskjeden. Ett år med kontantstøtte tilsvarer prisen på en kvadratmeter av en leilighet i Oslo. Stadig færre får kontantstøtte. Det skyldes nok at de som kunne trengt kontantstøtten mest, får færre barn. Ikke-vestlige innvandrere med kortere enn fem års botid i Norge har ikke rett til kontantstøtte i det hele tatt.

Barnefattigdom blir borte hvis fattiges barn ikke blir født.

Studentboliger er mangelvare, og husleien er høyere enn studielånet. Støtten til enslige forsørgere er også vesentlig redusert i verdi og i varighet. Det er ikke rart at yngre kvinner ikke får barn. Diskriminering av unge mødre bidrar ikke til frie reproduktive valg.

Forebygging av svangerskap hos unge kvinner bidrar til uønsket barnløshet

25 prosent av 35-årige kvinner og 42 prosent av 35-årige menn har ikke barn.

I dag er ufrivillig barnløshet et større problem enn uønskede graviditeter. Det er flere prøverørsforsøk i Norge enn provoserte aborter. I tillegg kommer andre behandlinger mot barnløshet, samt prøverørsforsøk for norske kvinner i utlandet.

Det er ikke lett å forutsi fruktbarhet hos den enkelte kvinne eller par, men i gjennomsnitt synker fruktbarheten med alderen. Det hevdes at befolknings fruktbarhet også synker på grunn av ulike kjemikalier som påvirker fruktbarheten hos menn og kvinner

Unge kvinner bør ikke diskrimineres

Den fruktbare perioden er relativt kort i kvinners liv. Politikken i Norge forkorter den fruktbare perioden siden den bidrar med mest støtte til prevensjon og minst økonomisk støtte ved fødsel til de unge.

Politikken og biologien er på kollisjonskurs.

Den faktiske fruktbare perioden i en kvinnes liv er nå redusert til knappe ti år. Da er det ikke rart at fødselsratene stuper.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.