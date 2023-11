Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste tiden har flere uttrykt bekymring for høy pengebruk i statsbudsjettet. Selv om regjeringen følger handlingsregelen har flere tatt til orde for at handlingsregelen må endres slik at pengebruken blir lavere.

Det finnes mange gode grunner til at handlingsregelen bør endres. Men før man gjør det bør vi være enige i hvorfor vi har handlingsregelen.

Utgangspunktet bær være at handlingsregelen bør utformes på en måte som sikrer at oljeformuen kommer nåværende og fremtidig befolkning mest mulig til gode. En formue er nettopp ressurser som skal brukes. Og de skal brukes på en måte som gir mest mulig nytte til nåværende og fremtidig befolkning.

Martin B. Holm Mer...

Med dette som utgangspunkt forstår jeg lite av en del kommentarer som er blitt skrevet i det siste.

En utbredt oppfatning virker å være at vi må sikre at Oljefondet varer evig. Knut Anton Mork påpeker for eksempel at vi med dagens handlingsregel med høy sannsynlighet vil bruke opp fondet, som om det er et problem i seg selv (kronikk i DN 6. november).

Men utgangspunktet kan ikke være at vi må sikre at fondet varer evig. Det kommer ikke til å vare evig, og det er ikke nødvendigvis ønskelig.

La meg ta et eksempel på en situasjon der vi vil ønske å bruke mye av fondet. La oss anta at vi i morgen blir dobbelt så produktive, slik at vi kan kjøpe flere varer og tjenester for arbeidstimene våre. I så fall vil vi ønske å bruke (veldig) mye mer av fondet i dag mens vi er relativt fattigere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er ikke et ekstremt eksempel. Slik produktivitetsvekst har skjedd gjentatte ganger de siste 250 årene.

Man kan godt mene at vi også i en slik situasjon skal spare. Det er som å spare mye mens man er student. Dette er i så fall et uttrykk for dine preferanser, ikke noe fellesskapet naturlig ønsker seg.

Det finnes tilfeller der vi ønsker å bruke mer eller mindre av fondet, og til og med bruke opp fondet, og det er intet naturlig mål at fondet skal vare evig.

Men avkastningsrisiko, som Mork er opptatt av, bør vi ta hensyn til – ikke for å sikre at fondet varer evig – men fordi vi er opptatt av at oljeformuen kommer befolkningen til gode.

En annen favoritt er å ønske et mål for offentlig underskudd som andel av bnp. Øystein Olsen skriver for eksempel at «[s]tatens bruk av oljepenger har økt siden 2017 og dekker nå et underskudd på statsbudsjettet på over ti prosent av bnp for Fastlands-Norge. Det er høyt nok» (kronikk i DN 9. november).

Artikkelen fortsetter under annonsen

En annen variant er Hilde Bjørnland som mener at offentlig forbruk som andel av fastlands-bnp skal stabiliseres på et gitt nivå (kronikk i DN 19. oktober).

Øystein Olsens argument forstår jeg lite av. Hva er poenget med formuen hvis den ikke finansierer underskudd på statsbudsjettet? Det er sikkert fint å sitte på en veldig stor formue, men det gir jo liten mening hvis vi ikke bruker den.

Den mer generelle bekymringen virker å være at offentlig sektor etter hvert legger beslag på en for stor andel av arbeidsstyrken. Øystein Olsen skriver for eksempel at «[d]ersom det offentlige legger beslag på en stadig større andel av tilgjengelige ressurser i økonomien, snevres dette rommet [for omstilling] inn.»

Det er muligens problematisk med høy offentlig sysselsetting hvis denne arbeidsstyrken trengs til mer produktiv innsats andre steder, men i så fall skal vi være opptatt av offentlig sysselsetting, ikke underskuddet på statsbudsjettet.

Problemet er at offentlig sysselsetting ikke har noen direkte sammenheng med offentlig underskudd som andel av fastlands-bnp. Pengene kan brukes på mye forskjellig, inkludert offentlig sysselsetting, men også reduserte skatter og økte overføringer.

En viktig diskusjon bør være hvordan pengene brukes, ikke å sette en arbitrær regel for det offentlige underskuddet som andel av fastlands-bnp.

Hvis vi skal spare mer i dag, som mange synes å mene, må det være fordi vi mener at pengene kommer mer til nytte i fremtiden enn i dag. Det kan være mange grunner til det, og det er i så fall disse grunnene som er relevante hvis vi eventuelt skal utforme en ny handlingsregel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.