Vi screener nyfødte for lidelser som nå kan behandles med genterapi og andre kostbare metoder. Har vi sagt A – å screene – må vi si B – å behandle. Og vi utvider kostbar behandling til nye grupper av pasienter.

Forskning gir ny kunnskap, høyteknologisk medisinsk utstyr kan millimeter-diagnostisere lidelser, og moderne metoder og medisiner kan kurere og lindre sykdommer, redde og forlenge liv. Stadig nye og svært dyre medisiner blir godkjent.

Alt dette skal finansieres – både utstyret, medisinene og personellet som skal gi behandlingen.

Vi kan ikke vente at helsetjenesten vil få samme økning i bevilgninger som befolkningens økning i behov og forventninger for helsetjenester. Om vi skulle få mer til helse, skal vi selvsagt bruke pengene godt, men det er ikke sikkert vi vil få nok folk til å jobbe i helsetjenesten.

Gapet mellom det vi kan gjøre og hva vi har tilgang på av kompetent personell vil øke.

Vi må få mer helse ut av de pengene vi får, og det personellet vi har. Vi må bruke ressursene på de riktige tingene. Vi kan ikke drive med nytteløs behandling, med ting som ikke virker. Og så må vi velge den billigste medisinen når patentene går ut.

Kloke valg, god faglig praksis og sparsommelighet er egentlig ikke prioritering, men forbedring av tjenestene – som gir best mulig effekt innenfor rammene våre.

Vi må finne ut hva vi kan gjøre mindre av eller slutte med. En begynnelse kan være å finne ut hva vi gjør for mye av.

Tar vi for mange blodprøver, ultralydundersøkelser, røntgen-, CT- og MR-bilder som ikke får noen reell konsekvens?

Trolig.

Norge ligger i verdstoppen i antall MR-undersøkelser per innbygger. Alle disse er neppe nødvendige, og tar kapasitet. Pasientene må forberede seg på at svaret i fremtiden oftere kan bli «nei» til utredning av lite alarmerende symptomer og plager.

Tar vi for mange pasienter til kontroll som de ikke har bruk for?

Sannsynligvis.

Behandler vi pasientene for intensivt ved livets slutt?

Noen ganger.

Å prioritere på ekte betyr og å sette en pasient eller en pasientgruppe foran andre pasienter eller pasientgrupper, som også kunne hatt nytte av mer behandling.

Prioriteringskriteriene for helsetjenesten er vedtatt av Stortinget i flere omganger. Det er to viktige vilkår for at du skal få helsehjelp; at du som pasient kan ha nytte av helsehjelpen og at kostnadene står i et rimelig forhold til effekten. Videre skal du som pasient prioriteres ut fra alvor og hastegrad, og det skal legges vekt på tap med tanke på livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen blir utsatt.

Det vanskelige er å ta i bruk prioriteringskriteriene på tvers av fagområder og overfor den enkelte pasienten. I møtet med den enkelte – hvordan skal legen bruke de overordnede kriteriene om nytte, kostnad og alvorlighet i vurderingen dersom en pasient med kreft skal få en svært kostbar behandling som vil kunne forlenge livet noen måneder?

Og hva med press fra pasient, pårørende, pasientorganisasjoner og andre for å si ja til en svært kostbar behandling?

Det skal både mot og erfaring til for å våge å si nei i slike situasjoner. Og i tilfelle legen sier ja, så blir en konkret pasient satt foran flere andre, usynlige pasienter. Det er lett å prioritere opp, men vanskelig å prioritere ned.

Da er det viktig at vi har strukturer for at fagfolkene våre kan gjøre kloke valg, og prioritere ned når det er nødvendig. Vi må støtte opp om fagmiljø som gjør den enkelte legen og annet helsepersonell i stand til å stå i prioriteringene. Det dreier seg ofte om psykologisk trygghet og rom for faglige diskusjoner som gir grunnlag for forbedring.

Spørsmålene er mange og vanskelige, og svarene må komme gjennom diskusjoner i fagmiljøene og med samtaler med og involvering av pasienten og pårørende. Og synliggjøring for befolkning og politikere.

Vi må være åpne om våre prioriteringer.

Trange rammer gir mer krevende prioriteringer. Statsbudsjettet for 2024 er nok en gang stramt med tanke på kompensasjon for pris og lønnsvekst, slik Dagens Næringsliv så godt skildrer det på lederplass 23. oktober.

Statsbudsjettet er samtidig en fortelling om mer midler til sykehusene og hva som skal prioriteres opp. Det er lite eller ingenting om hva som skal prioriteres ned.

Vår erfaring er at det må mange tiltak til. Strengere prioriteringer med konsekvenser for pasienttilbudet er et av dem.