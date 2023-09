Artikkelen fortsetter under annonsen

Kina kommer til å bli en større utfordring for norske bedrifter enn krigen i Ukraina. Bundesbank advarte nylig tysk industri om at de er for avhengige av Kina, og at denne avhengigheten kunne «true landets forretningsmodell». Oljefondssjef Nicolai Tangen sa i Arendal at deres skrekkscenario var en todeling av verdensøkonomien mellom Kina og Vesten, noe som kunne redusere fondets verdi med 40 prosent. Kina har i mange år systematisk brukt næringsliv, teknologi, økonomi og kontroll over naturressurser for å påvirke andre stater. De er også en betydelig aktør innen etterretning, industrispionasje og cyber.

Den politiske, økonomiske og teknologiske rivaliseringen mellom Kina og USA, med EU noen skritt bak, strammer seg stadig til. USA begrenser systematisk Kinas tilgang til avansert teknologi, og amerikanske selskapers mulighet til å investere i kinesisk høyteknologi. I august svarte Kina med å begrense eksport av gallium og germanium, vesentlige mineraler i avanserte mikroprosessorer og andre høyteknologiske produkter. En antydning fra kinesisk side om at Apple-produkter er usikre, barberte 200 milliarder dollar av Apples børsverdi. EU starter nå en granskning av subsidier av elbiler, og det antydes amerikanske begrensninger på kinesisk tilgang til skytjenester. Det blir ingen ekstrapoeng for å gjette at Kina vil svare.

Vestens svar på økt risiko er såkalt «de-risking», altså risikoreduksjon. En stund vurderte enkelte «decoupling», men det er åpenbart at en frakobling er både ekstremt dyrt og i praksis urealistisk. EU prater mye om risikoreduksjon, men det er varierende oppfatning av hva det er.

Grovt kan en fornuftig tilnærming til risikoreduksjon være å begrense sårbarhet og avhengighet, samtidig som næringslivet maksimerer mulighetene. Når sjømatmarkedene i Europa treffes av dyrtid, og lakseprisen i Kina kan være opptil 30 prosent høyere, bør åpenbart norsk næringsliv utnytte muligheten. Hvis man samtidig har en beredskapsplan med alternative markeder og logistikk, er man mindre sårbare for sanksjoner.

Sårbarheten kan bli for stor hvis autoritære stater får tilgang til norsk, kritisk infrastruktur, skjermingsverdig teknologi eller data. Jeg opplever at samfunnskritiske bransjer som kraft, telekom, energi og finans er svært bevisste på utfordringene. Likevel er det betydelig risiko for både omdømme og politisk innblanding.

Et aktuelt eksempel er kritikken mot Equinors bruk av et kinesiskeide selskap for leteboring. Politikere og eksperter var ute med skarp kritikk lenge før vesentlige spørsmål var besvart. Risikerer vi å tape kritiske data, og i så fall, hva er problemet? Gir boringen tilgang til kritisk infrastruktur, og hvordan kan dette eventuelt brukes? Blir vi for avhengige av en leverandør, eller finnes det andre? Det må være konkret hva som er sikkerhetsutfordringene før myndighetene skal legge begrensninger på næringslivet.

Avhengighet er en utfordring hvis man ikke har alternativer til kinesiske råvarer, komponenter eller produksjon, eller er for avhengige det kinesiske markedet. Kina har gjentatte ganger brukt sanksjoner eller eksportrestriksjoner for å påvirke andre stater. Forsyningskjedene kan også trues av forsinkelser og obstruksjon. Etter at Litauen utvidet samarbeidet med Taiwan forsvant de fra Kinas tollsystem, noe som umuliggjorde innførsel av litauiske varer. Andre lands selskaper som brukte litauiske komponenter i sine produkter ble også truet med uformelle importbegrensninger.

Et avgjørende tiltak for hver enkelt bedrift er å diversifisere, både markeder og leverandører. EU satser nå sterkt på å diversifisere tilgangen på kritiske mineraler, og vi vil med våre store forekomster på Fensfeltet og andre steder kunne spille en avgjørende rolle.

Jeg innledet med en rekke eksempler fra de siste uker, og utviklingen går feil vei. På lengre sikt er det bekymring for en konflikt mellom Kina og USA om Taiwan, med blokader, cyberangrep eller i verste tilfelle storkrig. Det kan berøre verdensøkonomien mye mer enn Tangens skrekkscenario med 40 prosent børsfall.