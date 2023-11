Artikkelen fortsetter under annonsen

Den norske regjeringen foreslo i høst en ny garantiordning for klimainvesteringer. Hvis Norge nå tar lederskap slik at dette kan bli et globalt initiativ som utløser de nødvendige milliardene til det globale sør, kan det nederlagsdømte klimatoppmøtet i Dubai (COP 28) faktisk bli et gjennombrudd. Det kan bryte den fastlåste situasjonen som gjør den årlige runden med klimatoppmøter resultatløs og selvødeleggende.

Uten et slikt resultat vil derimot misnøyen i utviklingslandene eskalere ytterligere etter et år med tørke, flom og skogbranner som har rammet Afrika og Asia hardest.

For fjorten år siden gikk verdens ledere sammen om å håndtere den globale finanskrisen. På G20-toppmøtet i april 2009 mobiliserte de til sammen 1000 milliarder dollar. For nå å håndtere en klima- og miljøkrise som grenser til det eksistensielle, trengs 1000 milliarder dollar hvert år i statlige og private midler til det globale sør.

Det er her at globalt lederskap fra Norge er helt avgjørende.

Prinsippet for en rettferdig byrdefordeling for globale klimatiltak er enkelt: De landene og sektorene som bør betale mest, er de som har bidratt med den største andelen av de globale klimagassutslippene og har høyest inntekt per innbygger.

Men det krever at et ledende land tar det første skrittet. Det er noe av et sammentreff at COP28-presidenten Dr. Sultan bin Ahmed Al-Jaber representerer De forente arabiske emirater, en av verdens rikeste produsenter av fossilt brensel. Nylig uttalte han at «å ta tak i klimafinansieringsgapet er så viktig, og derfor har jeg gjort det til en hovedprioritet for COP28.»

Det ligger en stor mulighet i det faktum at klimatoppmøtet holdes i Gulfregionen på et tidspunkt da olje- og gassektoren skaper rekordhøye overskudd og klimagassutslipp. Ifølge tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) har de samlede inntektene til den globale olje- og gassindustrien mer enn doblet seg på ett år, med en økning på utrolige 2500 milliarder dollar. Dette en ufortjent gevinst som konsekvens av den russiske invasjonen i Ukraina, og som nå forsterkes av Opecs og Russlands beslutning om å kutte produksjonen for å holde prisene høye.

Enda viktigere er at disse inntektene representerer en massiv overføring av rikdom fra noen av de fattigste landene til noen av de rikeste. De siste to årene med høye energipriser har rammet det globale sør hardest og ført opptil 140 millioner mennesker inn i ekstrem fattigdom. Samtidig vil antallet mennesker i verden som lever uten strøm, øke for første gang på 20 år. IEAs World Energy Outlook anslår at 500 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara fortsatt vil være uten strøm i 2030.

For å tette klimafinansieringsgapet i lav- og mellominntektsland må utgangspunktet være å resirkulere noen av de uventede olje- og gassinntektene, slik jeg foreslår i en ny bok, «Permacrisis: How to Fix a Fractured World».

Mange av de private selskapene er blitt pålagt å betale ekstra skatt. Men de som først og fremst er vinnerne, er petrostatene i Gulfen og Norge. Hvis de rikeste landene gikk med på å legge en frivillig avgift på sine eksportinntekter – rundt 800 milliarder dollar i fjor – ville det innbringe 25 milliarder dollar hvis den ble satt til tre prosent.

Totalt sett vil 25 milliarder dollar utgjøre en brøkdel av dagens avkastning: mindre enn én prosent av alle inntekter fra olje og gass. Ingen annen mulig inntektskilde ville være mer rettferdig i henhold til kjerneprinsippet om at de største forurenserne og de rikeste landene skal betale.

Saudi-Arabia, som har en samlet inntekt på over 300 milliarder dollar, har råd til å betale den største andelen av denne avgiften – rundt ti milliarder dollar. COP-presidentskapet De forente arabiske emiraters nasjonale oljeselskap, der Al-Jaber også er toppsjef, kunne forplikte seg til å innføre en olje- og gassoverskuddsavgift på sine egne inntekter og presse på for at Opec-medlemmene, inkludert nabolandene i Gulfen, gjør det samme.

I møte med den voksende kritikken om at COP 28 risikerer å bli en oljekonferanse, ville dette vise at man faktisk er opptatt av å hjelpe de mest sårbare landene. Men en slik mobilisering vil ikke skje uten at Norge igjen viser sitt lovpriste internasjonale lederskap.

Norges eksportinntekter ble doblet fra 86,7 milliarder dollar til 174 milliarder dollar bare i 2022 – med historisk høy avkastning også i 2023 og 2024. Derfor har Norge råd til å betale sin andel av de 25 milliardene som ville få fart på COP-forhandlingene.

Det er på dette punktet at det norske forslaget om å gi garantier som de multilaterale utviklingsbankene kan låne på, kan bringes inn i bildet. Ved å bruke en frivillig avgift som innbetalt kapital for en garantibasert finansieringsmekanisme vil man maksimere ressursene som er tilgjengelige for helt nødvendige klimainvesteringer. Og fremfor alt ville vi gi kriserammede land det som har vært fraværende på de siste toppmøtene: håp.

Strategisk bruk av garantier er blitt støttet av flere internasjonale organer og er fremhevet i tre ferske rapporter til G20, blant annet av økonomen N.K. Singh og USAs tidligere finansminister Lawrence Summers. Hvis Singh og Summers' forslag om å tredoble Verdensbankens årlige ramme til 390 milliarder dollar blir vedtatt, vil det sammen med Barbados statsminister Mia Mottleys initiativ om 100 milliarder dollar i internasjonal finansiering til det globale sør, være et stort skritt i retning av å mobilisere de 1000 milliarder dollar i årlige investeringer som kreves for at verdens fattigste land skal kunne akselerere overgangen til en klimarobust fremtid og nå sine utviklingsmål.

Gjennombruddsøyeblikk er sjeldne i historien, der endringer ofte bare skjer i forbindelse med krig eller kollaps. Men nå som oljestatene flommer over av penger, mens det globale sør ikke bare overfører milliarder til dem, men også lider sterkt under klimaendringene forårsaket av fossilt brensel, har argumentene aldri vært sterkere for å rette opp historiske og nåværende urettferdigheter med en ny mekanisme – og for å gjøre det nå.