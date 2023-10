Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimautvalget 2050 legger fredag frem sin enstemmige utredning «Omstilling til lavutslipp: Veivalg for klimapolitikken mot 2050.».

Norge har lovfestet at utslippene i 2050 skal være redusert med 90–95 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Klimautvalget fikk i 2021 i oppdrag fra regjeringen å utrede viktige veivalg på veien til lavutslippssamfunnet i 2050.

Martin Skancke Mer...

I en delrapport sommeren 2022 slo utvalget fast at det er et stort misforhold mellom uttalte ambisjoner i klimapolitikken og vedtatte tiltak og virkemidler. Tempoet i omstillingen må økes. I dag legger vi frem hva vi mener er nødvendig å gjøre for å nå klimamålene.

Klimapolitikken må favne bredere og være mer langsiktig. Den må ses i sammenheng med naturkrisen og politikk for bærekraftig bruk av arealer både på land og til havs, og vi må tenke mer systematisk på hvordan norsk politikk påvirker utslipp i andre land. Politikken må understøttes av et beslutningssystem som er bedre tilpasset målet om en helhetlig omstilling av samfunnet.

Utvalget foreslår et opplegg for hvordan vi kan få mer systematikk og helhet i arbeidet med omstilling til lavutslipp.

Når Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn, vil forvaltningen av knappe ressurser som kraft, arealer, naturressurser og kompetanse stå helt sentralt. Ressurser som brukes ett sted i økonomien, kan ikke samtidig brukes andre steder. Vi må derfor i større grad enn i dag tenke helhetlig på omstilling på tvers av sektorer. Og vi må legge vekt på sirkularitet i bruk av alle ressurser for å redusere belastningen på naturen mest mulig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi må planlegge og styre etter hvor vi vil det norske samfunnet skal være i 2050. Beslutninger vi tar i dag, for eksempel innenfor arealbruk, landbruk, samferdsel og petroleumsutvinning, har betydning for utslippene i mange år fremover. Jo flere beslutninger og investeringer som binder oss til utslipp fremover i tid, desto tyngre og bråere vil omstillingen bli.

Omstilling til lavutslipp blir krevende nok om den ikke også gjøres dyrere enn nødvendig. Klimapolitikken må derfor være kostnadseffektiv. Det må koste mer å slippe ut, og det må være mer forutsigbart hvordan prisen på utslipp utvikler seg fremover.

Men når vi skal redusere utslipp med 90–95 prosent, er det hele omstillingen som må være kostnadseffektiv, ikke hvert enkelt utslippskutt isolert.

Klimapolitikken i Norge har hittil i stor grad basert seg på å kjøpe kvoter fra andre land for å møte våre internasjonale utslippsforpliktelser. Dette har gitt oss mulighet til å utsette kuttene hjemme og på den måten dra nytte av muligheten for at det utvikles ny teknologi som gjør vår omstilling rimeligere.

Det kan fremover vise seg å bli få kvoter tilgjengelig å kjøpe, med økt risiko for høy pris og risiko for at vi kan kjøpe kvoter av tvilsom kvalitet. Det tar ofte lang tid fra beslutninger er tatt til utslipp reduseres eller økes, og disse beslutningene må derfor tas før vi vet hvor mange kvoter vi eventuelt kan kjøpe i fremtiden.

En strategi som hviler tungt på fortsatte kvotekjøp, kan derfor tvinge frem en brå omstilling før 2050. Dette øker risikoen for feilinvesteringer, økonomisk ustabilitet og arbeidsledighet, i tillegg til at fortsatt høye utslipp spiser av karbonbudsjettet og øker faren for farlige klimaendringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utvalget legger derfor til grunn at ambisjonen må være å sette klare mål for utslippskutt hjemme. Dette må sette rammene for alle sektorer i samfunnet. «Business as usual» er ikke et alternativ for noen.

En varig omstilling til nær null utslipp vil innebære endringer for de aller fleste av oss. Noen av endringene kan være enkle. Andre vil være mer krevende. Arbeidsoppgaver kan endres. Noen arbeidsplasser vil legges ned for å gi plass til nye. Kapital og investeringer må kanaliseres bort fra det som neppe har en rolle i et lavutslippssamfunn, og over til å finansiere ny aktivitet som har fremtiden foran seg.

Omstilling til lavutslipp er en stor samfunnsomstilling som krever tydelig politisk lederskap. Omstillingen kan imidlertid ikke bare vedtas av politiske myndigheter. Det må gjennomføres i samspill med bred folkelig støtte for å lykkes.

Dette betyr at et godt og inkluderende offentlig ordskifte, klar kommunikasjon om tiltak og virkemidler, politisk samarbeid, og involvering av privat næringsliv og partene i arbeidslivet er viktig. Derfor er omstilling til lavutslipp mer enn klimapolitikk.

Omstilling til lavutslipp er samfunnsutvikling.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.