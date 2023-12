Artikkelen fortsetter under annonsen

Vinteren har kommet til Ukraina. På tross av at både ukrainske og russiske styrker har iverksatt større offensiver det siste halve året, har frontlinjen endret seg lite. Noen mener det må, eller bør, bety at tiden er moden for forhandlinger. Imidlertid er det ikke slik at fraværet av militære gjennombrudd i seg selv gir et grunnlag for forhandlinger.

Krig handler om politikk – og partene i krigen har fortsatt sine langsiktige målsetninger: Russland vil underlegge seg den ukrainske staten, mens Ukraina vil overleve som stat.

På tross av utfordringer med å levere nok våpen til Ukraina, er påstandene om vestlig krigstretthet overdrevet. Men 2024 blir et krevende år. Vestlige land må derfor utvise strategisk tålmodighet: Tiden vil være på Ukrainas side om støtten opprettholdes.

Ole Martin Stormoen Mer...

Russisk militærindustri er i krigsmodus og leverer nå mer artilleriammunisjon enn den samlede vestlige produksjonen. Selv om Vesten har innført sanksjoner har Russland funnet og utnyttet smutthull og økt handelen med ikke-vestlige land, noe som bidrar til å holde både økonomien og industriene gående.

Men de russiske tapene er store. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa nylig at landet har 300.000 drepte og skadde til nå i krigen. Tallene er naturligvis usikre, men tapene på russisk side er sannsynligvis langt høyere enn de laveste estimatene som sirkulerer.

Karsten Friis Mer...

Og selv om den russiske økonomien til nå har holdt stand mot den vestlige økonomiske krigføringen vil det være krevende å holde den like motstandsdyktig på lengre sikt. Rubelen er svak og renten er satt til 15 prosent, uten at det ser ut til å skaffe staten ny kapital. 40 prosent av statsbudsjettet går nå til sikkerhetsapparatet.

I sum vil Russland likevel ha grunn til å ha en forsiktig optimisme i 2024, primært fordi de har mer våpen og ammunisjon enn Ukraina. Spørsmålet er imidlertid om den nåværende russiske strategien er bærekraftig på lengre sikt, når det gjelder utstyr, personell, og økonomi. I det ligger det et håp for ukrainerne.

Ukraina står overfor et svært utfordrende 2024. Håpet om et militært gjennombrudd i sommeroffensiven er slukket. Ukraina har ikke mottatt nok materiell støtte fra Vesten, det skorter på volum, trening og forutsetninger for manøveroperasjoner etter vestlig mønster. Ikke minst har russerne bygget dype forsvarsverk, med enorme minefelt som overvåkes av droner. Å forsere disse er svært krevende.

Les også: Sur blå vind i Europa

Det har tatt lang tid å øke den militære produksjonskapasiteten i vestlige land, og effekten av den økte produksjonen kan derfor la vente på seg også i 2024. EUs mål om én million artillerigranater på ett år feilet. Produksjonstakten øker – men ikke så raskt som ønsket. Lagrene av vestlig overskuddsmateriell begynner også å tømmes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tingenes tilstand tilsier at Ukraina, i hvert fall på kort sikt, blir tvunget til å justere ambisjoner og strategi. Vestlige militæranalytikere anbefaler at Ukraina i 2024 bør innta en defensiv positur som ligner på den Russland har hatt suksess med det siste året. Hvis ukrainerne lykkes med dette, vil det tære på russiske styrker, og gi rom til å trene nye, større og mer effektive enheter, samt fase inn nye våpensystemer slik som F-16.

Hvorfor ikke forhandlinger?

De menneskelige og økonomiske kostnadene ved å fortsette krigen er åpenbart store, og hverken Ukraina eller Russland ser ut til å kunne nå sine militære målsetninger i løpet av 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men for Ukraina vil 2024 trolig være det verste året å forhandle i. Bortsett fra at forhandlinger reelt sett er helt urealistisk så lenge Russland mener de kan vinne, er tiden på ukrainsk side. Vestlig og ukrainsk samlede økonomiske, teknologiske og forsvarsindustrielle kraft er mange ganger høyere enn Russlands. Det tar tid å snu skuta, men på sikt vil Ukraina bli langt sterkere enn i dag.

Les også: Sabotøren Erdogan

Å presse Ukraina til å forhandle nå er derfor ikke bare en moralsk fallitt, men også strategisk korttenkt. Så lenge ukrainerne selv har vilje til å slåss, bør ikke Vesten gi opp. Per nå er det heller ingen sentrale vestlige ledere som tar til orde for forhandlinger. Snarere ser de ut til å innta et mer langsiktig perspektiv.

G-7-landene utarbeider i disse dager bilaterale forsvarsavtaler med Ukraina, med løfter om langsiktig støtte frem til et Nato-medlemskap blir aktuelt.

Ukraina er også i ferd med å bli en integrert del av europeisk politikk – det er ikke lenger et land «der ute», men en sentral del av EUs politiske prosesser. Strategisk sett har Putin tapt Ukraina for lengst, men det må fullbyrdes.

Det kommende året blir svært krevende. Russland vil trolig ha et lite militært overtak. Det vil tære på både for den ukrainske sivilbefolkningen og soldatene som må holde ut. Men gjør de det – og om vestlige politiske ledere utviser stamina og strategisk tålmodighet – vil bedre tider komme. Et nytt europeisk sikkerhetsfellesskap er i emning.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.