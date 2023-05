Artikkelen fortsetter under annonsen

Svekkelsen av kronen er på alles lepper. Debatten handler om at kursen er svakere enn anslått av Norges Bank, noe som øker faren for flere rentehevinger. Men den handler også om at det kan være noe strukturelt «galt» med norsk økonomi.

Marius Gonsholt Hov (Foto: Handelsbanken) Mer...

Enkelte påstår at Norge ikke lenger er et land å investere i. Den påstanden er ikke helt overbevisende.

I diskusjonen har den nominelle kronekursen fått mer oppmerksomhet enn realvalutakursen. Den nominelle viser hva du må legge på bordet for å veksle om til en enhet utenlandsk valuta. Realvalutakursen viser prisnivået i et land relativt til et annet, målt i felles valuta.

Olav Slettebø (Foto: Privat) Mer...

Vi tror det er nyttig å se nærmere på den reelle kursen.

Produktivitetsveksten i Fastlands-Norge har lenge vært på linje med utviklingen i OECD, mens eurosonen har hengt etter. Generelt har utviklingen i vestlige land vært svak gjennom mange år. Men det er altså ikke et særnorsk fenomen.

Hvis man er bekymret for at «byråkratisering» har dempet produktivitetsveksten i Norge, får vi berolige med at andelen ansatte i offentlig forvaltning i Norge har vært ganske stabil siden tidlig 1990-tall. Den svinger litt med konjunkturene, men trenden er rimelig flat.

Men: Fra tidlig 2000-tall og frem til 2013 vokste lønningene i Fastlands-Norge kraftig sammenlignet med eurosonen, også når vi justerer for produktivitetsforskjeller. Altså en markant heving av nivået på norske lønnskostnader. Dette var mulig av to grunner. For det første ble oljepenger faset inn over statsbudsjettene. For det andre oppnådde norske bedrifter gode priser på noe av det man produserte mye av på fastlandet. Vi snakker selvfølgelig om leveransene til norsk sokkel – petroleumsinvesteringene.

Fra tidlig 2000-tall og frem til 2013 steg petroleumsinvesteringene fra rundt fem prosent av fastlandsøkonomien, til en topp på rundt ni prosent. Og det til gode priser. Dette hevet lønnsevnen, som smittet over til lønnsveksten, også i skjermede næringer.

Vi endte opp med et særskilt høyt lønnskostnadsnivå i norsk økonomi.

Deretter kom smellen, og oljeinvesteringene er i dag klart lavere enn i 2013. De er tilbake til nivåene fra tidlig 2000-tall, regnet som andel av verdiskapingen på fastlandet. Men vi har greid å opprettholde høy aktivitet og sysselsetting i denne tiårsperioden. Den samlede sysselsettingsandelen er i dag høyere, mens sysselsettingsandelen i offentlig forvaltning altså er identisk med nivået i 2013.

Investeringene i fastlandsnæringer utenom olje er på et høyt nivå.

Det har med andre ord skjedd en viss omstilling i norsk økonomi, hvor andre næringer enn leverandørindustrien har fått vokse frem. Men det har ikke skjedd av seg selv. Utgangspunktet var altså at vi hadde fått et særskilt høyt lønnskostnadsnivå – som i en periode lot seg forsvare – men som brått måtte justeres ned mot et nivå nærmere utlandet. Denne justeringen har i det hele tatt vært en betingelse for at andre næringer kunne vokse frem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En slik justering kan skje på tre måter: Enten ved at lønningene i Norge kuttes hardt og brutalt. Noe som nok lettest oppnås ved en periode med massearbeidsløshet. Dette har vi ikke sett i Norge siden 1920-1930-tallet. Eller ved at produktiviteten på mystisk vis heves raskt og markant over våre handelspartnere. Dette er også en sjelden fugl.

Eller ved at valutamarkedet gjør jobben; rett og slett ved å senke den nominelle verdien av den norske kronen. Og det er for det meste det som har skjedd.

Etter 2013 har norske lønninger vokst mer parallelt med lønningene i eurosonen, også justert for produktivitetsforskjeller. Samtidig med en markant svekkelse av den nominelle kronekursen. Den samlede effekten er at norske lønninger er blitt brakt i bedre balanse med lønningene der ute, når vi regner i felles valuta.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regnet på denne måten har realvalutakursen variert rundt samme nivå som det vi hadde på starten av 2000-tallet, da petroleumsinvesteringene også lå på samme nivå som i dag.

Egentlig har vi vært heldige som har fått valutamarkedet til å gjøre denne jobben for oss. I så måte kan vi kanskje også dempe litt av alarmismen rundt den svake nominelle kursen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.