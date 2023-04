Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at streiken var et faktum, var pressen raskt ut med å melde at LO hadde avslått en lønnsvekst på 5,2 prosent. Det etterlatte inntrykket var at arbeidstakersiden hadde krevd enda mer. Senere oppslag skulle imidlertid tegne et mer nyansert bilde av stridens kjerne.

Kravet om positiv reallønnsvekst bør uansett ikke være vanskelig å forstå.

Marius Gonsholt Hov

På tross av et stramt arbeidsmarked er det ikke særskilt høy lønnsvekst som har sørget for den høye inflasjonen hittil. En analyse utført av SSB finner nettopp at kildene til den høye prisveksten skyldes andre forhold: Økte import- og energipriser er veltet over i det kryssløpet som utgjør den totale verdikjeden i norsk økonomi. Men forfatterne peker også på at prisoverveltingen har vært muliggjort av høy kjøpekraft i økonomien.

Norges Bank viser også til at både tilbuds- og etterspørselsforhold har bidratt til at prisveksten er blitt høy. Men kjøpekraften følger altså ikke av særskilt høy lønnsvekst – som kjent har reallønningene falt markant – men heller det faktum at husholdningene har hatt bagasjen full av tidligere oppsparte midler.

Ser vi til inntektsfordelingen det siste året, innebærer fallet i reallønningene at arbeidstakernes andel av verdiskapingen har falt. Bedriftene har veltet kostnadsøkningene over i utsalgsprisene, samtidig som lønningene har hengt etter.

Lønnsutviklingen har dermed falt ytterligere i underkant av fastlandsbedriftenes lønnsevne. Dette gjelder selv om vi tar industrien, altså frontfaget, ut av tallene.

Lønnsevnen er nettopp bestemt av prisene som bedriftene kan oppnå i markedet – det vi kaller produsentprisene – og den verdiskapingen som kan hentes ut av hver arbeidstime – produktiviteten. Dette bør være intuitivt: Dersom produsentprisene øker og/eller produktiviteten tar seg opp, vil bedriftene også kunne tåle høyere lønninger, uten at inntektsfordelingen mellom arbeid og kapital forskyves.

I fjor kom imidlertid arbeidstakersiden dårlig ut, med et fall i sin inntektsandel. Høyere lønnsvekst vil da være en betingelse for å gjenopprette arbeidstakernes andel av verdiskapingen, fremfor at lønnsveksten primært virker prisdrivende igjen.

Alternativet vil være en varig svekkelse av lønnsandelen, til gevinst for kapitaleierne.

Når det er sagt, kan jeg i prinsippet henge med på noen av Bård Bjerkholts bekymringer, men mener samtidig at de overdrives (kommentaren «LO burde droppe pratet om at det ikke er behov for høyere rente» i DN onsdag). Bekymringen ser ut til å være at frontfaget, for tiden også understøttet av en svak kronekurs, kan sørge for en lønnsramme som ikke er i tråd med lønnsevnen for bedrifter flest. I så fall kan det tenkes at lønnsdannelsen vil forlenge perioden med høy inflasjon. Men hvor stor bør denne frykten være?

Som nevnt viser nasjonalregnskapet at det ikke bare er industrien som har sett bedring i lønnsevnen, selv om man også finner eksempler på næringer som ikke kjenner seg igjen i dette bildet.

Det er likevel flere grunner til at de økte lønnskravene i år ikke bør sette inflasjonsmålet under varig press.

For det første tømmes nå husholdningenes sparemidler raskt, jamfør den negative spareraten. Gradvis vil svakere etterspørsel kunne dempe på lønns- og prisveksten fremover.

For det andre, og desto viktigere: De høye lønnskravene i år er altså et ledd i å gjenopprette lønnsnivået relativt til bedriftenes lønnsevne. Det er ikke en varig inflasjonsimpuls. Her må vi nettopp skille mellom endring og nivå, i både priser i lønninger.

relativt til bedriftenes lønnsevne. Det er ikke en varig Her må vi nettopp skille mellom endring og nivå, i både priser i lønninger. Og ser vi fremover, venter heller partene i arbeidslivet at lønnsveksten vil gradvis dempes igjen, jamfør tilbakemeldingene i Norges Banks Forventningsundersøkelse. På mellomlang sikt ligger lønnsforventningene rundt nivåer som er godt i tråd med inflasjonsmålet. Norges Bank vil nok ta sin del av æren for dette, ved at de også har signalisert en forholdsvis høy rente over lengre tid.

Det er likevel en risiko for at lønnsoppgjøret bidrar til at Norges Bank hever renten til en enda litt høyere rentetopp enn de har varslet i sitt hovedscenario; de har allerede signalisert at de er helt på vippen.

Det er likevel en risiko for at lønnsoppgjøret bidrar til at Norges Bank hever renten til en enda litt høyere rentetopp enn de har varslet i sitt hovedscenario; de har allerede signalisert at de er helt på vippen.

Et slikt scenario virker mer aktuelt dersom også lønnsforventningene på sikt snur oppover igjen.