Flere og flere argumenterer nå for at vesten bør gi F-16 kampfly til Ukraina. En risikerer å tape kontroll over ukrainsk luftrom dersom denne kapasiteten ikke tilbys, hevdes det, og USA ser nå ut til å gi grønt lys for en slik våpenleveranse. Men vil en leveranse av F-16 egentlig ha spesielt stor betydning?

At Russland ikke har greid å etablere luftherredømme over Ukraina, har overrasket oss. Russland har et vesentlig høyere antall kampfly, bombefly og langtrekkende presisjonsvåpen enn Ukraina. De kjenner også de ukrainske fly og luftvernressursene svært godt, da mange i det russiske forsvaret har operert disse systemene, og følgelig har intim kunnskap om taktikker og ytelsesevne. Likevel greide (i første rekke) klok anvendelse av et begrenset antall gamle, langtrekkende luftvernsystemer fra den kalde krigen å hindre at Russland kunne utnytte store deler av det ukrainske luftrommet for å nå sine militære målsettinger.

Manglende kontroll over luftrommet har bidratt til å forme krigen i mye større grad enn hva man som regel leser i norsk presse. Dersom en av partene hadde etablert luftherredømme, eller hadde hatt evne til å utføre komplekse luftoperasjoner som gjør at en kan operere i den andres luftrom mens luftoperasjonen pågår, så ville krigen på bakken sett helt annerledes ut. En ville hatt et helt annet grunnlag for etterretning og informasjonsinnsamling, enhver ansamling av bakkestyrker ville vært svært sårbar. Men siden ingen så langt har evnet å kunne operere fritt i den andres luftrom, har denne konflikten blitt en artillerikrig som ligner på noe vi leser om i historiebøkene.

I en nylig publisert lederartikkel i The Economist argumenteres det nå for at Ukraina bør få F-16. Kolleger i Nato rapporterer om økende frustrasjon i europeiske hovedsteder, knyttet til manglende vilje til å sende kampfly, og USA har nå omsider gitt grønt lys for å gi F-16 til Ukraina. Ukraina er i ferd med å gå tom for missiler til sine langtrekkende, bakkebaserte luftvernsystemer (S-300), hevdes det. Selv om Vesten nylig har donert et nytt, langtrekkende luftvernsystem (Patriot), argumenterer en for at Ukraina kan miste kontroll over luftrommet på sikt dersom de ikke får tilført vestlige kampfly.

Jeg har ingen prinsipielle problemer med at Ukraina får tilført F-16. Motargument som at disse kan brukes til å nå mål på russisk territorium, er tøvete. Ukraina har allerede systemer som kan nå mål i Russland, og Ukraina er fullt klar over Vestens premisser for fortsatt politisk og militær støtte. Mitt anliggende er imidlertid å moderere entusiasmen for denne kapasiteten. På kort sikt (2023) vil tilførsel av F-16 ha liten operativ verdi, og jeg tviler på at det vil ha vesentlig betydning i 2024.

Norge besluttet å kjøpe 52 F-35 Lightning II, hovedsakelig for å kunne håndtere moderne, russisk luftvern med lang rekkevidde i våre nærområder, ofte omtalt som anti-access (A2) og area denial (AD) systemer. Slike systemerer er krevende å håndtere, og har derfor vært en stor bekymring for Nato, og fortsetter å være en stor bekymring for USA i et tenkt scenario mot Kina. Russland har et stort antall luftvernsystemer som er blant de beste i verden. Disse systemene har vært blant de få militære, russiske systemene som også har vist seg å fungere godt i Ukraina. Norge har de siste årene vektlagt tett samarbeid med allierte, spesielt amerikanske bombefly, for å trene og øve på komplekse luftoperasjoner som søker å finne og nøytralisere russiske A2/AD-systemer. Vi bør ha stor ydmykhet for hvor mye spesialisert utstyr, trening, planlegging og koordinering slike operasjoner krever.

Sagt med andre ord, det var et hovedargument for noen år siden at F-16 ikke var i stand til å håndtere trusselen fra Russland i tilstrekkelig grad. Til tross for at Luftforsvaret hadde et betydelig antall godt trente piloter med 10–20 års erfaring med å operere dette kampflyet i store formasjoner – anså vi det altfor lite kapabelt til å håndtere den russiske trusselen. Nå argumenteres det for at overføring av gamle F-16, med ukrainske piloter uten noen erfaring med dette systemet, som aldri har operert sammen i større formasjoner med dette flyet og de systemene det består av, skal håndtere de russiske luftvernsystemene på en måte som gir stor operativ effekt. Jeg tror det er grunn til å dempe forventningene.

Det er en tendens til å fokusere for mye på selve plattformen. Som alle kampfly er F-16 avhengig av et stort system for å kunne fungere optimalt. Det er tidkrevende å etablere velfungerende vedlikeholds- og logistikksystemer, samt lære opp teknisk personell på et nytt kampflysystem. Det tar tid å lære opp piloter til å løse komplekse luftoperasjoner. Det er ikke direkte sammenlignbart, men det er verdt å nevne at det første norske personellet kom til Luke Air Force Base i Phoenix, Arizona, sommeren 2015 for å starte opplæringen på F-35. Det norske kampflysystemet F-35 skal være fullt operativt (FOC) i 2025. Under de beste forhold, med god økonomi, noen av verdens beste treningsarenaer og allierte treningspartnere, tar det altså Norge ti år å bli FOC med et nytt kampflysystem.

Jeg er ikke motstander av å gi F-16 til Ukraina. Det vil kunne ha en viktig effekt på ukrainsk kampmoral å få vestlige kampfly. De har fått til noe med sine gamle, sovjetiske kampfly, og da vil de helt sikkert få til noe også med F-16. De har overrasket oss før. Kanskje er det viktigste argumentet at Ukraina må starte en prosess med å etablere et «vestlig» orientert luftforsvar. Å få tilført F-16, med våpen og systemer som understøtter denne plattformen, vil bidra til å bygge kompetanse og erfaring som over tid vi gi Ukraina et langt mer robust kampflyvåpen.

Jeg tror imidlertid vi skal ha moderate forventninger på kort og mellomlang sikt. Dette er ikke en «silver bullet» som løser spesielt mye dette året.