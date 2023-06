Artikkelen fortsetter under annonsen

I juni er det 300 år siden Adam Smith ble født Kirkcaldy utenfor Edinburgh. Nøyaktig fødselsdato er ukjent, men 5. juni regnes av Smith-forskere som hans fødselsdag.

Mange oppfatter Smith som «champion» av egeninteresse. Mennesker er fra naturen sin side programmert til å bare forfølge sin egeninteresse. Hvis vi legger opp samfunnet slik vil det tjene fellesskapet. Økonomen og dikteren Stephen Leacock sa det slik:

«Adam, Adam, Adam Smith / Listen what I charge you with! / Didn’t you say / In a class one day / That selfishness was bound to pay? / Of all doktrines that was the Pith. / Wasn’t it, wasn’t it, wasn’t it, Smith?»

Oppfatningen er feil. I de to bøkene Smith publiserte, står det sosiale ved mennesker sentralt, mennesker er interessert i andre, ikke bare i seg selv.

Smiths «The Theory of Moral Sentiments» (TMS) var hans favorittbok. Første utgave ble publisert i 1759 da Smith var 36 år. En betydelig utvidet utgave ble utgitt noen måneder før han døde 67 år gammel i 1790.

TMS er en teori om hvordan vi danner oss fornemmelse av hva som er moralsk rett og galt og hvordan vi utvikler moralsk kompass for hva vi bør være. Smith forklarer hvordan mennesker søker sammen i samfunn og grunnlaget for en stat.

Smith kritiserer Thomas Hobbes teori for statsdannelse. Ifølge Hobbes «Leviathan» fra 1651 er menneske kun drevet av egeninteresse. For å leve et fredfullt liv bruker mennesker fornuft til å inngå en samfunnskontrakt om å gi fra seg personlig frihet mot å opprette en stat som kan bruke makt til å tøyle egeninteressen, en Leviathan med sverd.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa i Stortinget at rike som flytter til Sveits bryter samfunnskontrakten. Når du er blitt rik i Norge, har du samtidig nyt godt av at barna dine har gått i skole, du har tilgang på sykehus og du kan kjøre på veier. Flytter du av landet, bryter du samfunnskontrakten, ifølge statsministeren.

Smith mente at samfunnskontraktsteorien, ideen om at individer slår seg sammen fordi de ser en fordel av det, er absurde. Teorien er absurd fordi premisset er feil. Mennesker er sosiale, ikke bare drevet av egeninteresse, sier Smith.

Det skal en landsby til for å oppdra et barn, sier et afrikansk ordtak. Smith ville vært enig.

Smith skriver at foreldrene elsker deres barn så høyt at de har en tendens til å bære over med barnas unoter. Når barna møter likesinnede i skolegården erfarer de at andre barn ikke er like overbærende. Andre barn akseptere ikke slik oppførsel. Siden barn ønsker å høre til sosialt korrigerer de sin oppførsel. Barna på lekeplassen begynner på «the great school of self-command», skriver Smith. Den skolen forsetter til vi ligger i graven.

Landsbyen strekker seg fra familien, venner, kolleger, daglige møter med folk på kafeen, bussen og butikken til å lese og skrive innlegg på Facebook.

Vi trenger et samfunn for å utvikle oss til moralske vesener. Vi trenger andre til å se og å dømme oss. Andre mennesker trenger oss for å se og dømme dem. Disse toveis vurderingene er nødvendig for at vi skal utvikle oss som moralske mennesker.

Utviklingen av en stat springer ut av at mennesker er sosiale, sier Smith, ikke frykt for vi skal slå hverandre i hjel, som Hobbes sier.

Smiths bok «An inquiry into the cause and nature of wealth of nations» (WN) ble publisert i 1776 da Smith var 53 år gammel. Smith forklarer der hvordan vi er avhengige av tusenvis av fremmede i markedsprosessen for å skaffe oss materielle ting vi har behov for og ønsker oss.

Markeder er frivillige bytter av en ting mot en annen; «gi meg det som jeg ønsker meg, og du skal få det som du ønsker deg» er det sentrale i markedet, skriver Smith. For å lykkes i markedsprosessen, forsetter Smith, må vi sette oss inn i andres behov og ønsker.

Folk som bare tenker på seg selv, vil mislykkes i markedet. Frivilligheten i markedsprosessen tvinger oss til å sette oss inn i andre menneskers behov og ønsker.

Mennesker som sosiale vesener er det sentrale premiss i Smiths to bøker. Bildet av Smith som «champion» av egeninteresse er feil.

Mennesker som sosiale vesener er det sentrale premiss i Smiths to bøker. Bildet av Smith som «champion» av egeninteresse er feil.

Moderne økonomisk teori har fjernet seg fra Smiths teorier, den har gått tilbake til Hobbes teorier. Jeg håper at Smiths teorier kommer tilbake til økonomifaget.