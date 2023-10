Artikkelen fortsetter under annonsen

Omfattende støtte til Ukraina og utvidelse av Nato med Finland og Sverige er sentrale elementer i president Joe Bidens utenrikspolitikk. På sikt ønsker man også å innlemme Ukraina i alliansen. Alt dette er i tråd med de lange linjer i USAs bestrebelser på å bevare sin internasjonale lederposisjon hvor det er et overordnet mål å hindre at en fiendtlig makt dominerer det eurasiske kontinent.

Denne tilnærmingen er utgangspunktet for USAs engasjementsvillige utenrikspolitikk der Europa og Asia utgjør et hele. For å nå sitt mål må USA alltid være sterkt involvert i både Europa og Asia. Selv om Kina uten tvil utgjør den største utfordringen for USA i Eurasia, er videreføringen av et omfattende engasjement i Europa like fullt kritisk viktig for USA.

Ifølge president Biden er det en hovedoppgave for vestlige land å beskytte demokratiet mot en økende trussel fra de autokratiske stormaktene. Å bidra til at Ukraina lykkes i sitt forsvar mot Russland er derfor av avgjørende interessepolitisk betydning. Skal USA hindre kinesisk dominans på det eurasiske kontinent, er man avhengig av at den kollektive institusjonsorden i Europa styrkes. Det er denne som gir USA lederposisjonen i regionen samtidig som den sørger for en alliert arbeidsdeling som frigir amerikanske ressurser til å håndtere Kina i Asia. Derfor er sikringen av den kollektive orden i Europa av direkte betydning for USAs forsvar av Taiwan og for tilliten til USA i landets omfattende avtalesystem i Stillehavsområdet.

Mislykkes man i Ukraina-krigen, vil det ha dramatiske sikkerhetspolitiske konsekvenser. For Vladimir Putins mål er ikke bare å eliminere Ukraina, men å undergrave den institusjonelle orden i Europa og USAs lederrolle i denne. Sett med amerikanske øyne bidrar utvidelsen av Nato med Finland og Sverige til å styrke Nato både militært og politisk. Utvidelsen vil også flytte det sikkerhetspolitiske tyngdepunktet i alliansen østover og øke USAs muligheter til kontroll med Russland. Alliansen får også på denne måten flere medlemmer med sterke felles interesser med USA. Et krigstestet Ukraina vil også tilføre alliansen en ny militær dimensjon. Men USA må vokte seg for å bidra til et altfor svekket Russland, siden dette på sikt øker muligheten for kinesisk dominans i Eurasia.

Spørsmålet er imidlertid om denne tradisjonelle amerikanske måten å tenke utenrikspolitikk på vil overleve neste års presidentvalg. For den største utfordringen mot USAs internasjonale maktposisjon er ikke Kina, men amerikanerne selv. Den politiske situasjonen i USA rommer nå ikke bare en mulig forvitring av det nasjonale grunnlaget for landets maktposisjon, men en reell fare for at det amerikanske demokratiet blir avgjørende svekket.

I et USA som er på vei mot å bli et fullt ut multikulturelt samfunn har det utviklet seg en uforsonlig sosialkulturell konflikt mellom de som ønsker en slik utvikling og de som slåss for å bevare og restaurere det gamle europeisk dominerte USA. Disse koalisjonene dominerer hvert sitt parti og har skapt en polarisering som kraftig svekker USAs politiske beslutningsevne. I tillegg til dette har den hvite middelklassens mangeårige økonomiske nedtur gitt Donald Trump en mulighet til å fungere som en katalysator for en høyrepopulistisk dreining i det republikanske partiet. Partiet er blitt en personkult for Trump der angrep på de institusjonelle bærebjelkene i det amerikanske demokratiet er et sentralt kjennetegn. Selv valginstitusjonen og fredelig overføring av makt er satt under press. Store deler av partiet synes ikke lenger å ville bygge på grunnloven. Med en rekke tiltalepunkter og kommende rettssaker hengende over seg fortsetter Trump å dominere partiet, og er storfavoritt til å bli dets presidentkandidat. Og med indirekte valg av president der stemmeflertall ikke automatisk omsettes i valgseier kan Trump vinne neste års presidentvalg med mindre antall stemmer enn motkandidaten, slik han gjorde i 2016.

I sum er det derfor tvil om de innenrikspolitiske forutsetningene for USAs lederevne vil være til stede. Videreføringen av Bidens politikk kan derfor ikke tas for gitt selv i det tilfelle han skulle bli gjenvalgt. Vinner Trump, vil ikke bare støtten til Ukraina trolig falle bort, men også den vekt som USA hittil har lagt på den kollektive orden i Europa. Ikke rart at en Trump-seier fremstår som Putins beste håp i Ukraina-krigen. En ny Trump-periode innebærer også stor usikkerhet om det amerikanske demokratiets fremtid. Derfor må et slikt utfall av presidentvalget i 2024 tas på største alvor, ganske spesielt av de land som har gjort sin sikkerhetspolitikk avhengig av en forpliktende amerikansk utenrikspolitikk. I Norge må vi derfor forberede oss på den eventualitet at USA 5. november neste år kan ta et langt steg på veien mot å bli et autokrati.