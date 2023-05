Artikkelen fortsetter under annonsen

For første gang på 40 år har vi høy prisvekst i hele den vestlige verden. Sentralbankene tar situasjonen på ytterste alvor og setter rentene opp for å sikre at inflasjonen kommer ned igjen. Spørsmålet er ikke om de vil klare det.

Spørsmålet er om hvor høyt rentenivå og hvilke kostnader det krever å få det til.

Kjetil Olsen (Foto: Fredrik Bjerknes) Mer...

Den høye prisveksten verden over viser at globale krefter er i sving. Men selv om den bakenforliggende driveren er å finne utenfor landets grenser, betyr ikke det at inflasjonen her hjemme kommer ned av seg selv.

Minst tre forhold gjør at hjemlige forhold og nivået på renten har betydning for inflasjonsutviklingen:

Etterspørselen her hjemme avgjør hvor lett det er for næringslivet å velte kostnadsøkninger over i prisene.

Analyser viser også at når etterspørselen er god og mange bedrifter setter opp prisene som følge av kostnadsøkninger, er det lettere for også andre virksomheter å heve sine priser. Svært god lønnsomheten i store deler av næringslivet er et tegn på også marginene har økt mange steder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høy prisvekst har dermed en tendens til å avle høy prisvekst når etterspørselen er sterk.

Det er en klar link mellom prisveksten og tilstanden i norsk økonomi på den ene siden og lønnsveksten på den andre.

Årets lønnsoppgjør har i stor grad handlet om å sikre økt kjøpekraft for arbeidstagerne. Et absolutt krav fra arbeidstagersiden har vært at den fremforhandlede lønnsveksten måtte overstige den forventede prisstigningen. Med en forventet prisvekst på nær fem prosent i år fikk vi den høyeste rammen for lønnsveksten i frontfaget på 15 år.

Historien viser tydelig at det er lettere å få gjennom krav om kjøpekraftsforbedring når arbeidsledigheten er lav og det er stor mangel på arbeidskraft, enn når ledigheten er høy.

Det er også en klar tendens til at den samlede lønnsveksten for norsk økonomi blir høyere enn den fremforhandlede lønnsrammen når lønnsomheten er god og kampen om arbeidskraften er stor. Høy lønnsvekst gir i sin tur økte kostnader for bedriftene som dermed må snu seg rundt og prøve å øke prisene for å opprettholde sine marginer.

Les også: Sentralbanken må omstilles til å løse dagens økonomiske utfordringer

Høy prisvekst har dermed en tendens til å avle høy lønnsvekst, som i sin tur avler høy prisvekst, når økonomien er sterk.

Slik kan det som startet som høy prisvekst som følge av forhold utenfor landets grenser, få sitt eget innenlandske liv. For å bryte en slik spiral må trolig etterspørselen dempes såpass at det blir vanskeligere for bedriftene å velte kostnadsøkninger over i prisene, og vanskeligere for arbeidstagerne å få gjennom krav om høyere lønn.

Det er en sammenheng mellom rentenivået her hjemme og kronekursen.

Det siste året har kronen svekket seg kraftig. Andre sentralbanker har satt opp rentene mer og raskere enn Norges Bank. Vi har gått fra å være en høyrentevaluta til å bli en lavrentevaluta. Når avkastningen forventes å være høyere andre steder, blir norske kroner mindre attraktiv som investeringsvaluta. Lavere rentedifferanse mot utlandet har trolig vært en vesentlig årsak til kronesvekkelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Svakere krone gir økte kostnader for importørene og dermed et press i retning av økte priser. Svakere krone bedrer også lønnsomheten, og dermed lønnsevnen, i den eksportrettede delen av næringslivet. Det kan gi økt lønnsvekst.

For å bryte en tendens til stadig svakere krone og en mulig selvforsterkende pris- og lønnsvekst, må Norges Bank i hvert fall til en viss grad følge renteøkningene ute. Norske renter kan ikke settes i et vakuum uavhengig av hva som skjer rundt oss, uten konsekvenser for kronekursen.

Basert på en kjølig analyse av virkemåten i økonomien, hvordan valutamarkedet fungerer og av pengepolitikkens rolle, kan vi trekke tre konklusjoner:

Jo høyere rentene settes opp i andre land og jo svakere kronen blir, desto høyere må renten settes her hjemme.

Jo høyere pris- og lønnsveksten blir, desto større blir jobben for sentralbanken og desto høyere må styringsrenten settes.

Jo mer motstandskraft etterspørselen i norsk økonomi viser mot økte renter, desto høyere kommer sentralbanken til å sette renten.

Ingen vet nøyaktig hva som kreves av renter for å hindre at den høye inflasjonen fester seg. Men så langt har pris- og lønnsveksten blitt høyere og vært mer gjenstridig enn mange på forhånd hadde sett for seg.

Samtidig har kronekursen svekket seg langt mer enn noen kunne forestille seg. I tillegg har økonomien vist seg mer motstandsdyktig mot økte renter enn antatt.

Derfor tror vi også at rentene vil gå ytterligere opp og holde seg høyere enn mange hadde trodd for bare litt siden. Vi må regne med en styringsrente på fire prosent i løpet av høsten. Det må trolig til for å bremse økonomien nok til at inflasjonen kommer ned igjen.

Les også: Sjeføkonomer venter høyere rentetopp enn Norges Bank tidligere har varslet

Vi må derfor regne med laber vekst i norsk økonomi fremover og trolig noe høyere arbeidsledighet.

Inflasjonen kommer neppe ned kostnadsfritt, selv om mange skulle ønsket det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.