Artikkelen fortsetter under annonsen

Knappe fire år etter forrige utredning mottok regjeringen nylig en konseptvalgutredning (KVU) av Nord-Norgebanen. Også denne var negativ. Likevel holder samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) fortsatt døren på gløtt, og politikere fra ulike partier nekter å gi opp håpet om en storstilt jernbaneutbygging i en landsdel der det bor mindre enn en halv million mennesker.

Morten Welde Mer...

En Nord-Norgebane fremstår som et ualminnelig dårlig prosjekt. Hvorfor er det så vanskelig å avvise denne ideen en gang for alle?

Kanskje skyldes det at en rekke usannheter og myter har fått feste seg. Under imøtegår jeg noen av disse.

«Nord-Norgebanen er et klima- og miljøprosjekt.»

Jernbane har lavere utslipp per personkilometer enn veitransport og luftfart, men Nord-Norgebanen vil ikke redusere klimagassutslippene – tvert imot. Store infrastrukturutbygginger gir enorme utslipp gjennom bruk av stål og betong som til sammen står for nærmere 15 prosent av verdens CO 2 utslipp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bygging av jernbane fra Fauske og nordover, gjennom fjell og over fjorder, vil ikke bare gi enorme naturinngrep og arealbeslag. Det vil også medføre store klimagassutslipp. Utbygging og drift og vedlikehold av en fullt utbygd Nord-Norgebane er beregnet å gi utslipp av 7,75 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, tilsvarende om lag 15 prosent av Norges årlige utslipp. Selve utbyggingen vil utgjøre 80–90 prosent av det samlede klimagassutslippet.

Nord-Norgebanen vil innebære et av de største naturinngrepene og en av de største kildene til økte klimagassutslipp i moderne tid. Det vil aldri bli noe miljøprosjekt.

«Nord-Norgebanen vil ha stor betydning for persontransporten.»

At folk vil la bilen stå og heller ta toget, er en fin tanke, men den har lite rot i virkeligheten. Bygging av Nord-Norgebanen er beregnet å gi om lag 70.000 til 210.000 personreiser per år. Det er på linje med de minst trafikkerte lokalbussrutene i Trondheim og så lite at man nærmest kan se bort ifra banens rolle som persontransportmiddel.

Realiteten er at konkurranseflaten mellom vei og jernbane er mye mindre enn det mange tror. Bedre togtilbud har liten innvirkning på persontransport på vei. Det forklarer hvorfor togets markedsandel er så liten. Kun fem prosent av alle reiser nordmenn foretar, er med tog. Selv i tett befolkede Storbritannia, som har et av verdens beste togtilbud, er togets andel av reisene kun åtte prosent.

«Nord-Norgebanen er et samfunnsnyttig prosjekt.»

Alle transportinvesteringer gir nytte. Problemet for Nord-Norgebanen er at kostnadene er vesentlig høyere enn nytten. Netto nåverdi over en analyseperiode på 75 år er beregnet til minus 277 milliarder kroner. Det vil gjøre den til norgeshistoriens mest ulønnsomme transportprosjekt, skulle den noen gang bli bygget.

Lønnsomheten er beregnet med utgangspunkt i en forventet kostnad (P50) på 226 milliarder kroner, eks. mva. Det er et konservativt anslag som bygger på enhetspriser i mindre prosjekter i Sør-Norge, ikke megaprosjekter i Arktis. I KVU-en innrømmer Jernbanedirektoratet at forventet kostnad sannsynligvis vil bli høyere enn estimert.

Basert på erfaringene fra andre tidligfaseutredninger av megaprosjekter på jernbane er ikke en dobling av kostnaden usannsynlig.

«Nord-Norgebanen vil gi økonomisk vekst i landsdelen.»

Når konvensjonelle beregningsmåter for samfunnsøkonomisk lønnsomhet ikke gir de ønskede resultatene, hevder pådrivere gjerne at det er noe «annet» som vil løfte lønnsomheten fra minus til pluss. Så godt som all seriøs forskning av mulige verdiskapingseffekter av bedre infrastruktur viser at slike virkninger er så små at man nærmest kan se helt bort ifra dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv næringslivet i Nord-Norge er lunkne til en ny jernbane. Fiskeindustrien befinner seg langs kysten og fisken må uansett på trailer til og fra nærmeste godsterminal, og dem har landsdelen allerede fem av. Det er nok grunnen til at bygging av Nord-Norgebanen vil redusere transportarbeidet med skip vesentlig mer enn den vil avlaste veisystemet.

I Nord-Norge bor det 480.000 mennesker. Landsdelen har 25 lufthavner (!), 770 kilometer jernbane (Nordlandsbanen og Ofotbanen), over 8500 kilometer fylkesvei og over 2500 kilometer riksvei. Avstandene og reisetidene er lange, og værforhold, ras og skred gir tidvis utfordringer for både personer og gods. Derfor har transportetatene i to ferske konseptvalgutredninger anbefalt å ta vare på og utvikle den infrastrukturen vi allerede har fremfor å la denne forfalle ytterligere til fordel for et evig subsidiesluk som få vil ha nytte av.

Det er et klokt råd.

Nå bør regjeringen la fakta tale for seg, og skrinlegge ønskedrømmen om en Nord-Norgebane for godt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.