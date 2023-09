Artikkelen fortsetter under annonsen

Forrige uke kom det frem i en artikkel i Dagens Næringsliv at Equinor har inngått en avtale med China Oilfield Services Limited (COSL), et statseid kinesisk riggselskap. Ledere i den norske riggnæringen sier at dette vil innebære at fem av totalt 13 flyterigger som leter etter olje- og gass og klargjør produksjonsbrønner på norsk sokkel, eies av Kina. Opposisjonspolitikere peker på en nasjonal sikkerhetsbrist og vil nå søke svar fra regjeringen i Stortinget.

Øystein Tunsjø Mer...

Kritikken er berettiget. Equinor svømmer motstrøms og har ikke tatt inn over seg betydningen av nasjonal sikkerhet veid opp mot økonomisk handlefrihet. Selskapets skylapper gjør at de overser alvorlige sikkerhetsutfordringer og viktige utviklingstrekk i internasjonal politikk. Beslutningen går mot Norges og andre lands erfaringer med Kinas tvangsdiplomati og øker risikoen for at Equinor kan bli rammet av sanksjonspolitikken som USA, EU og Kina har innført mot hverandre.

Flere av Norges allierte har nyutviklede strategier for å gjøre seg mindre avhengige av Kina, særlig på områder som kritisk infrastruktur. Her burde norske selskaper som Equinor følge på. I stedet opererer de mot Nato og EUs retningslinjer om økt motstandsdyktighet. Equinor ignorerer også trusselvurderingene og anbefalingene til NSM, PST og E-tjenesten.

Equinor fremhever på sin side at de har styrket sikringstiltak og gjennomført grundige risikoanalyser. Da kan de ikke ha tatt inn over seg at Kinas kommunistparti innførte en ny etterretningslov i 2017, som pålegger kinesiske borgere og selskaper å bistå og samarbeide med Kinas etterretnings- og sikkerhetstjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor viser til at de har samarbeidet med COSL i mer enn 20 år, og fulgt alle nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer. Kina er imidlertid ikke hva det var for 20 eller ti år siden. Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, fremhevet i en tale tidligere i år at Kina og verden har endret seg fundamentalt bare de siste tre årene.

Europeisk energisikkerhet er grunnleggende forandret. Samtidig tillater Equinor Kina, Russlands viktigste partner, å styrke sin posisjon i petroleumssektoren i Nordsjøen – et av kjerneområdene til Europas kritiske infrastruktur og Norges inntekter.

Dette er ikke en beslutning Equinor bør ta alene. Dette er heller ikke en beslutning Equinor bør ta sammen med et departement som for eksempel Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet eller Næringsdepartementet. Ei heller er dette en beslutning regjeringen bør fatte alene.

Allierte bør konsulteres i slike spørsmål. Dialog med allierte var en del av beslutningsgrunnlaget når Telenor ikke inngikk avtale med Huawei om utbygging av 5G-nettverket i Norge. På samme måte bør ikke Equinor inngå en Kina-avtale, uten at regjeringen har drøftet saken innad og i samråd med allierte. I forbindelse med sikringen av olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen etter Nord-Stream-eksplosjonen i Østersjøen høsten 2022, sendte Tyskland fregatten «Mecklenburg-Vorpommern». Dette viser hvor viktig energiforsyning er for allierte.

Selv om Bergen Engines-saken i 2021 er ulik fordi den omhandlet oppkjøp av et norsk selskap, er fellesnevneren mellom denne og Equinors Kina-avtale at norske regjeringer har utvist mangelfull sikkerhetsvurdering. Opposisjonen den gangen løftet frem betydningen av Sikkerhetsloven, og at screening av utenlandske investeringer og oppkjøp som truet nasjonale interesser måtte undersøkes bedre.

Enkelte av dagens statsråder fremhevet i forbindelse med Bergen Engines-saken dårlig koordinering mellom departementer og samhandling mellom ministre. Forsvarskommisjonen har fastslått at regjeringens evne til å lede i sikkerhetspolitiske kriser og utvikle langsiktige strategiske prioriteringer er «relativt svak». Det vises til at «ulike regjeringer synes å mangle en helhetlig og strategisk tilnærming til nasjonal sikkerhet som ser sentrale sikkerhetsbehov på tvers av sektorer i sammenheng.»

Kommisjonens anbefaling var at Statsministerens kontor burde tilføres mer stabskraft, og videre utarbeide en nasjonal sikkerhetsstrategi. En slik endring vil kunne støtte arbeidet i regjeringssikkerhetsutvalg. Nå har det oppstått enda en sak som viser at det må tas grep for å sikre norske nasjonale interesser i en ny sikkerhetspolitisk tid. Tiden er inne for å vise handlekraft.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.