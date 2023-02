Artikkelen fortsetter under annonsen

I 1547 ble Ivan den grusomme kronet til den første tsar. Fra da av ble den russiske tradisjonen med et særlig hensynsløst styresett overfor egen befolkning og vedvarende imperialistiske kriger nærmest satt i system. Hovedproblemet med dagens Russland er fortsatt utøvelsen av statlig vold uten institusjonelle og moralske begrensninger, både rettet mot egen befolkning i form av totalitær undertrykkelse og utad i form av brutale kriger.

Kan denne onde sirkelen brytes?

Den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj skrev en lengre kronikk om akkurat dette temaet i Washington Post 30. september. Hans svar på spørsmålet er at dette bare er mulig hvis Russland blir et parlamentarisk demokrati.

Uheldigvis fremstår en demokratisering av Russland som et lite sannsynlig scenario.

Med jevne mellomrom kommer det uttalelser fra vestlige politikere som indikerer at det finnes en forestilling om at det er mulig å se for seg et «bedre Russland» etter krigen, og at Moskva igjen skal la seg inkludere i en sikkerhetsarkitektur ikke ulik den som OSSE forvaltet siden Paris-chartret i 1990. I realiteten var russisk aggresjon helt uakseptabel i minst 15 år før 24. februar i fjor. Det var bare at mange vestlige land – og særlig Merkels Tyskland – nektet å akseptere den virkeligheten som alle kunne se.

Det er på tide å erkjenne at å møte russisk aggresjon med forslag om sikkerhetsavtaler og ettergivende adferd har feilet spektakulært. Russland førte to kriger i Europa og hadde flere ulovlige okkupasjoner gående mens de var en del av OSSEs sikkerhetsarkitektur. Denne la mer eller mindre eksplisitt til grunn to forutsetninger som aldri har eksistert; at den politiske virkeligheten i Moskva ikke var så forskjellig fra andre hovedsteder og at også Russland hadde inkarnert ideen om fred som den foretrukne tilstand mellom stater (consensual peace).

Putin har imidlertid i minst ti år snakket om en verden uten regler, om en permanent kamp for ressurser og at bare fire–fem land i verden er helt selvstendige.

I dag finnes det i Europa ingen sikkerhet bortenfor Natos grenser. Det er mot denne bakgrunnen en fremtidig sikkerhetsarkitektur i Europa må diskuteres. Et post-Putin regime er i realiteten av liten interesse hvis dette bare betyr at en despot er blitt erstattet av en annen. Europa trenger et post-totalitært Russland, altså Navalnyjs drøm om et demokrati. Det er bare et slikt Russland som gradvis kan innlemmes i den europeiske sivilisasjon.

I påvente av dette er vestlig militærmakt og avskrekking veien til sikkerhet.

Det er gått ett år siden Putin igjen reintroduserte konvensjonell storkrig som politisk virkemiddel i Europa. Ingen vet når og hvordan krigen ender, men mange flere enn for ett år siden tror dette kan bli langvarig. Det er viktig å skille mellom en «våpenhvile» – eventuelt en periode med lavere stridsintensitet – og «reell fred».

En omfattende russisk seier fremstår i dag som det minst sannsynlige scenarioet. Det mest optimistiske fremtidsbildet, Russland forlater ukrainsk internasjonalt anerkjent territorium, er faktisk mer sannsynlig. Dette scenarioet har som et mulig utfall reell fred kodifisert i en avtale, men det vil kreve en overgang til et demokratisk Russland.

Et fortsatt diktatorisk Russland vil forbli fullstendig uten troverdighet når det gjelder en ekte fredsprosess. I praksis snakker vi da om en uavsluttet krig.

Uheldigvis er et mindre optimistisk scenario kanskje mer sannsynlig: Russland okkuperer på ubestemt tid en noe større del av Ukraina enn før 24. februar i fjor.

Europa vil da kunne bli sittende med en langvarig uavsluttet krig på eget kontinent, uten utsikter til reell fred. I praksis vil dette bety en «hard militærgrense» fra Kirkenes og ned til Svartehavet.

Jo mer det somles med militær støtte til Ukraina, desto mer sannsynlig blir et slikt geopolitisk ugunstig utfall. En sentral negativ ringvirkning vil være at sett med autokraters øyne i blant annet Beijing vil dette bekrefte at Vesten er splittet og i forfall slik som det har vært antatt.

Mye tyder på at forholdet til Russland i overskuelig fremtid vil måtte baseres på primært militær avskrekking uavhengig av hvordan krigen ender. En viktig komponent i en vedvarende avskrekkingsstrategi vil være videreføring av et strengt sanksjonsregime som reduserer Russlands evne til å regenerere militær kampkraft.

Ukraina trenger langsiktige sikkerhetsgarantier. Medlemskap i EU og Nato er mekanismer som må settes tydelig på dagsordenen kombinert med en langsiktig militær styrking av landet. I tillegg kommer behovet for gjenoppbygging.

Det er åpenbart at med en pågående russisk okkupasjon i deler av Ukraina vil det være mye mer komplisert å få til en positiv utvikling i landet.

Selv et demokratisk Russland ville ikke i seg selv være en sikkerhetsgaranti for nabolandene, gitt de sterke imperialistiske strømningene i befolkningen, men en slik utvikling ville i det minste være en uprøvd vei med større håp om en bedre fremtid enn fortsatt diktatur.

Navalnyj skriver at en ukrainsk seier er viktig, men likevel bare en taktisk vinning. Den strategiske seieren er et demokratisk Russland. Krefter i Russland som trekker i denne retningen, fortjener vår støtte.