Den svake norske kroner bidrar til inflasjon, og er en utfordring for utformingen av økonomisk politikk i Norge. Et alternativ til økt styringsrente for å støtte valutaen, ville være å følge eksempelet til Sveriges Riksbank, som sikrer en andel av valutareservene i svenske kroner.

Dersom Norges Bank gjør det samme, vil sentralbanken gi en meningsfull støtte til norske kroner, om enn midlertidig.

Stortinget bør vurdere lignende tiltak for en andel av Oljefondet. Det vil kunne gi Norge en langt mer stabil valuta.

Jeg har aldri forstått hvorfor det er akseptabelt for næringsliv, politikere og Norges Bank at Norge har en valuta som svinger ti–20 prosent per år, ofte av grunner få forstår.

Kursbevegelsene er overveiende spekulativt motivert og har i den senere tid tatt valutaen til et så svakt nivå at kronekursen bidrar til høyere inflasjon, som igjen kan bety at Norges Bank må sette styringsrenten til et høyere nivå enn ønskelig, bare for å forhindre at valutaen faller ytterligere.

Hvis det er noen land med finansielle muskler til å redusere volatiliteten og styre egen valuta i en retning som vil være til fordel for landet, så er det Norge. Norge har finansielle ressurser til å oppnå lav prisvekst og en langt mer stabil valutakurs.

Siden 2014 har jeg argumentert for at Norge bør låne penger, og ikke bruke oljeskatten eller tappe Oljefondet for å finansiere budsjettunderskuddet. Å utstede flere statsobligasjoner vil gjøre kronemarkedet større, mer solid, bedre likviditeten og redusere volatiliteten i valutakursen.

Jeg har de siste to årene foreslått at Oljefondet bør ha kroner som en aktivaklasse, ikke for å investere i Fastlands-Norge, men i Nordsjøen, spesielt i kommende fornybar energi-prosjekter.

Oljefondet har vokst til 15.500 milliarder kroner, og er fire ganger større enn Norges fastlands bruttonasjonalprodukt.

Halvparten av fondets markedsverdi er oppnådd avkastning, 30 prosent er innskudd, mens 20 prosent skyldes den svake kronekursen.

Det var aldri ment at Oljefondet skulle tjene penger på en svak krone. I realiteten har det vist seg å bli en viktig aktivaklasse.

Handlingsregelen, som begrenser bruken av oljepenger i økonomien til tre prosent av fondets markedsverdi, gir liten mening, fordi: Jo dårligere økonomien går, desto større blir underskuddet og desto mer svekkes valutaen. For Norge er dette ikke noe problem, da en svakere krone øker Oljefondets markedsverdi – som så løser underskuddsproblemet.

Det hele blir både bakvendt og galt.

Jeg har nylig foreslått at Norge bør se til Sverige, der valutareservene i Sveriges Riksbank har vokst betydelig på grunn av den svake svenske kronen.

Sveriges Riksbank ønsker å beskytte deler av den uventede gevinsten ved å sikre en fjerdedel av valutareservene. De selger åtte milliarder amerikanske dollar og to milliarder euro, og kjøper svenske kroner over en periode på fire til seks måneder.

Svenske kroner har styrket seg mot euro med rundt 2,5 prosent siden Sveriges Riksbank begynte disse operasjonene. Summen av sikringstransaksjonene, kjøp av obligasjoner og flere rentehevninger – om nødvendig – er tiltak som bør gi tilsiktede resultater.

Sveriges Riksbank sender her en klar beskjed til svenske pensjonskasser om å gjøre det samme. De har store, usikrede porteføljer investert i utlandet, og vil nok tenke i samme baner dersom Riksbanken lykkes med å styrke svenske kroner.

Jeg synes politikere i Norge bør vurdere om Norge bør gjøre det samme for å sikre deler av Oljefondet.

Å ikke kopiere svenskene kan være verdifullt i idretten, men her tror jeg svenskene har et veldig godt poeng.

Dette sitter nok ganske langt inne blant de folkevalgte. Uansett vil det hele ta tid.

En raskere og enklere måte vil være for Norges Bank å gjøre tilsvarende med sine valutareserver, som er betydelige, ikke minst på grunn av den svake norske kronen.

I balansepresentasjonene fra Norges Bank, note 3 Valutareserver, kan man lese (min uthevelse):

«Norges Banks valutareserver skal kunne brukes som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken, ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser overfor IMF og enkeltland.»

Jeg vil hevde at det å styrke og stabilisere valutaen bidrar til finansiell stabilitet.

Dette vil være en avgjørelse Norges Bank selv kan ta.

Det er betydelig markedsrisiko i Oljefondet og i valutareservene, og jeg tror det vil være fornuftig ut fra sunne risikostyringsprinsipper, dersom en del av disse samlede reservene ble sikret. Det vil også muliggjøre strengere budsjettdisiplin.

Sikring av en del av valutareservene vil sannsynligvis ikke være et stort nok beløp til å gi en varig, positiv innvirkning på kronen. For at det skal skje, må man inkludere Oljefondet. Men starter vi med valutareservene, vil politikerne få noe tid.

Skulle Norges Bank kommunisere beløpet og tidslinjen i klartekst, slik Riksbanken gjorde, så vil jeg anta at andre følger etter. I så fall kan kronestyrkelsen bli både betydelig og bærekraftig.

Oppsummert:

Jeg foreslår å sikre 275 til 325 milliarder kroner av Norges Banks valutareserver over 12–18 måneder.

Det vil gi støtte til kronen i hele perioden kronekjøpene gjennomføres.

Beløpet og tidslinjen bør kommuniseres, som kan bety at andre markedsaktører vil gjøre det samme og med betydelige beløp. I så fall kan kronen styrke seg ti–15 prosent.

Norges Bank kan sette styringsrenten med få bekymringer for kronekursen. Å bekjempe inflasjonen blir mye enklere.

Politikerne vil ha 12–18 måneder til å diskutere om dette vil være forsvarlig risikostyring også for deler av Oljefondet.

