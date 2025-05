Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, har sagt at den norske regjeringen må legge et «enormt press» for å få Donald Trump til å trekke tilbake stoppordren på Equinors havvindprosjekt i USA. Her hjemme har Haltbrekken ivret for en tilsvarende stopp i elektrifisering av Melkøya.

Foto: Fartein Rudjord