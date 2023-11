Artikkelen fortsetter under annonsen

NHO-sjef Ole Erik Almlid kunne i fjor høst notere seg for en solid lobbyseier. Til tross for de dyrekjøpte erfaringene med kontantstøtte til bedrifter under koronapandemien, greide han nok en gang å få skattebetalerne til å bla opp. Denne gangen til å dekke høye strømregninger, noe som ifølge NHO kunne utløse en bølge av konkurser i norsk næringsliv.