Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens andre land har måtte øke skattene eller kutte i nivået på velferdsytelser, har Norge vært heldige. Takket være et stadig større Oljefond, har politikerne langt på vei sluppet unna ubehagelige prioriteringer.

Når finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem statsbudsjettet førstkommende fredag, vil rundt hver femte krone i budsjettet tas fra Oljefondet.

Til tross for at alle vet at utviklingen ikke er bærekraftig, fortsetter politikerne å bygge ut velferdsstaten.