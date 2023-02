Leder DN Følg meg

DN mener: Godt forslag binder politikerne til masten Helsepersonellkommisjonen foreslår at rettigheter politikerne vil innføre i helsevesenet må inneholde en utredning over hvor stort personellbehov de utløser. Det er et godt forslag.

1 min Publisert: 05.02.23 — 17.00 Oppdatert: 19 timer siden