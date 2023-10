Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag behandlet Kringkastingsrådet en drøss med klager på NRKs dekning av konflikten i Israel og på Gaza. Rådet er på mange måter en anakronisme. En etterlevning fra tiden der NRK hadde monopol på kringkasting, og dermed var en svært enerådende offisiell kilde til nyheter og informasjon. I dagens medielandskap er et politisk oppnevnt råd for et redaktørstyrt massemedium en merkelig ordning. En form for politisk styringsambisjon som ikke hører hjemme i et land som dyrker pressefrihet.