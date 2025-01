DN mener: Den liberale logikk lar seg ikke stoppe

Gjennom fri og aktiv presse, kunst og litteratur, har hver og en av oss fått muligheten til å sette oss inn i perspektiver og skjebner som er ulik vår egen. Dette har vært med på å bane vei for erkjennelsen av at det som passer for meg, ikke nødvendigvis er det rette for deg. At dette slår ut i liberale, politiske reformer er gledelig, mener DN. Bildet er fra en abortdemonstrasjon i Georgia tidligere i år.

Foto: Elijah Nouvelage