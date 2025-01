I et intervju med NBC i 1996 forteller Cher at moren hennes pleide å si at Cher en dag burde slå seg ned med en rik mann. «Jeg svarte henne at mamma, jeg er en rik mann». Andre økonomisk selvstendige kvinner kan ta seg råd til å tenke i samme bane.

Foto: Theo Wargo / Getty Images via AFP / NTB