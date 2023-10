Artikkelen fortsetter under annonsen

Det forferdelige terrorangrepet mot Israel for snart to uker siden har vekket sorg og forferdelse over hele verden.

Terroren har naturlig nok møtt kraftig fordømmelse fra FN, men også fra Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre har kalt Hamas for det den er, en terrororganisasjon.

Israel har en klar rett til å besvare dette angrepet militært og bruke makt mot Hamas.