I en strøm av meldinger om fremgang for populister, reaksjonære og nasjonalistiske krefter i Europa, ser valget i Polen ut til å bli et liberalt lyspunkt. Valgdagsmålinger fra Polen gir klare indikasjoner på at det nasjonalkonservative Lov og rettferdighetspartiet PiS vil miste makten etter å ha styrt Polen siden 2015. Med forbehold om at det endelige resultatet blir annerledes (valgdagsmålingen i Slovakia tidligere i høst viste seier for den liberale siden, men de nasjonalkonservative vant) tyder det meste på at tidligere statsminister og president i EU-rådet, Donald Tusk, blir landets neste statsminister.