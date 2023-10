Artikkelen fortsetter under annonsen

Helt siden omfanget av Sindre Finnes' aksjehandler ble kjent, har Erna Solberg forsvart seg med at hun ikke kjente til det. Og at det heller ikke kunne forventes at hun gjorde det, fordi hennes ektefelle bevisst førte henne bak lyset. Dette har også Finnes innrømmet. Uten kunnskap, ingen skyld, og dermed ikke noe krav om å ta ansvar.

Det virker sannsynlig at Solberg ikke var kjent med det fulle omfanget av sin ektefelles investeringsvirksomhet.