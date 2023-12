Artikkelen fortsetter under annonsen

Et uvant stortingsflertall bestående av Ap, Sp, Høyre og Frp sikrer at Norge kan begynne å utvinne mineraler fra havbunnen. Dette er et viktig og fremtidsrettet vedtak. Tilgang på spesifikke mineraler er avgjørende for produksjon av en rekke varer, flere av dem knyttet til effektiv bruk og utnyttelse av fornybar energi.