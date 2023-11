Artikkelen fortsetter under annonsen

I Finansdepartementet har alle ansatte plikt til å registrere alle sine eierinteresser over en viss verdi. De har også klare regler for når de kan handle verdipapirer, og med hvilken frekvens det kan skje. I Næringsdepartementet gjelder registreringsplikten for ledere og ansatte i utvalgte avdelinger.