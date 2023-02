Leder DN Følg meg

DN mener: Parodisk bråk om private velferdsaktører Bråket i Avkommersialiseringsutvalget handler om at noen vet svaret før spørsmålet er stilt. Regjeringen må ta mye av skylden for at det er blitt sånn.

1 min Publisert: 10.02.23 — 17.01 Oppdatert: 14 timer siden