Norges Bank satt opp renten for 13. gang siden 2021 i september og varslet at det kan komme en 14. gang i desember.

Det har fått SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til nok en gang å ta til orde for at finansminister Trygve Slagsvold Vedum må ta sterkere styring over Norges Bank. Hun (og LO) mener Norges Bank tar for mye hensyn til å få inflasjonen ned og for lite hensyn til å holde sysselsettingen høy.