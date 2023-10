Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre-regjeringen skulle være for vanlige folk, men klarte å legge seg ut med overraskende mange i Norge på kort tid. Fjorårets budsjettfadese bidro tungt til dette. Overraskende skatter og avgifter, skivebom på den økonomiske utviklingen og tynt begrunnede løfter om at store grupper skulle få det bedre, sendte regjeringspartiene ned i en politisk hengemyr. I høstens valg ble da også Ap mindre enn Høyre for første gang på flere mannsaldere.