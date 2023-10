Artikkelen fortsetter under annonsen

NHO forsøker i et debattinnlegg i DN å sparke i gang en ny debatt om den norske sykelønnsordningen. Det er et godt initiativ. Innlegget er formet som råd til den nye arbeids- og inkluderingsministeren, Tonje Brenna, for å få til det hun har snakket mest om etter at hun tiltrådte, få flere folk i jobb.

Norge er det eneste europeiske landet med en offentlig sykepengeordning som gir 100 prosent lønnskompensasjon med varighet på ett år.